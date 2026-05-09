Bivši vatreni: Nemojte se brinuti oko Gvardiola, bit će spreman i u formi za Svjetsko prvenstvo!

Joško Gvardiol se vratio! Prekrasna je to vijest koja je razveselila i navijače Manchester Cityja, a još više Zlatka Dalića i sve navijače hrvatske reprezentacije.

Jedan od najboljih braniča svijeta ozlijedio se još početkom siječnja u utakmici protiv Chelseaja, a zbog prijeloma tibije morao je na operaciju. Zahvat je obavljen nekoliko dana poslije u Londonu, obavio ga je dr. James Calder, najbolji kirurg u Engleskoj, isti onaj koji je operirao i Matea Kovačića.

Bolje da odigra neku utakmicu

Uslijedila je rehabilitacija, a višemjesečni oporavak sad je iza njega. Hrvatski nogometaš u četvrtak je objavio fotografije s treninga i napisao: "Vratio sam se!"

Ne bude li novih neprilika, Joško će, dakle, biti spreman za Svjetsko prvenstvo. No svi se pitaju hoće li tamo doći u optimalnom stanju. Na tu temu razgovarali smo s Gordonom Schildenfeldom, danas trenerom, a nekoć također reprezentativnim braničem.

– Ne trebamo uopće govoriti o tome koliko nama znači Gvardiol, kakvu mirnoću nam donosi – započeo je Schifo pa odgovorio na pitanje hoće li Joško uspjeti uhvatiti formu.

– Da je u nekom drugom klubu, možda bi i bilo nekakvih nedoumica, ali uvjete koje nudi Manchester City ima još samo nekoliko klubova u svijetu. Znam da tamo sve rade na vrhunskoj razini i uopće nemam sumnji da će biti spreman. Dovoljno je još vremena da i odigra neke ozbiljne utakmice, mnogi igrači te razine u mjesec dana uspješno su se vraćali u formu.

Jasno, nakon takve stanke postoji i rizik od popratnih ozljeda.

– Istina, uvijek postoji rizik od toga, često se znaju upaliti mišići. Tijelo je bilo u mirovanju, normalno da se sad promjene osjete, ali ja vjerujem i nadam se da će sve proći dobro.

Bi li u kontekstu naše reprezentacije i naše želje da sigurno zaigra na SP-u bilo bolje da Joško odigra i pokoju utakmicu prije ili da miruje, trenira i spremi se za mundijal.

– Ako je on počeo trenirati, to znači da je spreman. U takvim velikim klubovima kao što je City se ne riskira ako igrač ne može podnijeti napore. A ako je spreman, onda je uvijek bolje da igra. Trening ne može zamijeniti utakmicu, nije to isti napor, isti impuls... Naravno da se ne treba ni forsirati, ali bilo bi dobro da odigra nešto i bit će spreman.

I vi ste imali neke dulje stanke, koliko to utječe na braniča, izgubi li možda osjećaj za prostor?

– Ma ne, u tom smislu ne osjećaš probleme, pogotovo kad se radi o igraču njegova kalibra.

A neki strah od ulaska u duele nakon loma?

– Ma nema straha, o tome ne razmišljaš kad si na terenu. Osim ako kojim slučajem osjećaš nekakvu bol.

Hrvatska nogometna reprezentacija u ožujku je odigrala dvije prijateljske utakmice, isprobavao se i sustav s tri braniča, važnu ulogu odigrao je i Luka Vušković, na kojeg se, izgleda, ozbiljno računa. S obzirom na to da Gvardiola nije bilo, hoće li problem biti uigranost.

– To su sve profesionalci, igraju u vrhunskim klubovima i nije ih teško uigrati. Igračima poput Joška ne treba puno, vrlo brzo se priviknu na sve sustave i suigrače. Siguran sam da će naša obrana biti odlična, ma kako god Dalić odlučio da igramo.

Najbolji je na stoperu

Joškova svestranost također je veliko oružje za našu reprezentaciju, može igrati stopera, beka, pa čak i zadnjeg veznog kad bi bilo potrebe. Što vi mislite, gdje se najbolje osjeća?

– Gvardiol je igrač koji može odgovoriti na sve zahtjeve. U Cityju je pokazao da može igrati u oba pravca, zna s loptom, voli izlaziti visoko, čak je puno zabijao i asistirao. Naravno da i o protivniku ovisi gdje će ga izbornik staviti, ali ako se mene pita, on je najbolji na stoperskoj poziciji. Uostalom, to i jest njegova prirodna pozicija. A uvijek možeš igru postaviti tako da ti se jedan stoper poput njega diže malo više – zaključio je Gordon Schildenfeld.

Iako Joško trenira s ostatkom momčadi, teško je očekivati da će već sada na teren. Večeras City igra protiv Brentforda, prema nekim najavama Joško bi mogao biti na klupi, čak je i Pep Guardiola na konferenciji rekao da će vidjeti njegovo stanje na dan susreta i onda odlučiti. No građani do kraja sezone uz tu utakmicu imaju još četiri susreta (tri prvenstvena i finale FA kupa protiv Chelseaja) i sigurni smo da će Joško dobiti neku minutažu prije priključivanja nacionalnoj vrsti.