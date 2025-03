Ludnica u HNL-u: VAR spriječio preokret, hit-igrač stigao na korak do Livaje

Goste je u prednost doveo Tibor Halilović (30), a poravnao je Robert Mudražija (42-11m). Bila je to siromašna nogometna predstava te malobrojni gledatelji mogu biti zadovoljni što su vidjeli dva pogotka. Gorica je stigla do vodstva iz prve suvisle akcije na utakmici, Halilović i Ndockyt su kombinirali na lijevoj strani napada da bi se veznjak gostiju po ulasku u kazneni prostor odlučio na prizemni udarac, a lopta je završila u bližem kutu.

No, Gorica nije uspjela sačuvati vodstvo niti do poluvremena. Bralić je u svom kaznenom prostoru srušio Leovca, a sudac Bel je nakon intervencije VAR-a dosudio kazneni udarac. Siguran je izvođač bio Mudražija. Početkom nastavka još se jednom tresla mreža gostiju nakon velike pogreške Banića no gol Smakaja poništen je jer je putem VAR-a utvrđeno kako je lopta nakon kornera Goričana na putu pred vrata gostiju bila punim obujmom izvan terena.

Imala je Lokomotiva inicijativu u nastavku dvoboja, ali više nije bilo izrazitih prilika za pogodak.

Ovim bodom Lokomotiva je stigla na šesto mjesto sa 32 boda, jednim više od sedmog Osijeka, dok deveta Gorica ima 25 bodova, tri više od zadnjeg Šibenika. Vodi Rijeka sa 50 bodova, dva manje ima drugi Hajduk, a pet manje treći Dinamo.