Otkrivamo pozadinu senzacije koja je odjeknula: Odlazi li Majer za 18 milijuna €?

Neki talijanski samozvani transferni guru, navodno najbolje upućen u zbivanja na nogometnom tržištu, jučer je tresnuo kako je protekloga siječnja Lokomotiva odbila senzacionalnu ponudu Newcastlea za Lovru Majera od 18 milijuna eura!

I bombu je prenijela cijela Europa ne konzultirajući se sa zdravim razumom: zar bi to Benitez, suočen s borbom za ostanak, ponudio toliki novac za tako mladoga igrača koji nije A reprezentativac, kako bi taj 20-godišnji nereprezentativac ishodio radnu dozvolu u Velikoj Britaniji i na kraju – kako bi Lokomotiva uopće mogla odbiti toliki novac?

Neka ide postupno

Direktor Lokomotive Božidar Šikić, nogometni šmeker koji je oduvijek imao oko za pravoga igrača, tvrdi kako do njega nije došla famozna Newcastleova ponuda.

– A i da je došla, ne bih ga pustio u Newcastle. Tvrdim vam da će Lovro Majer vrijediti i više od 18 milijuna eura i biti igrač za veći klub od Newcastlea! – kazao nam je Šikić i dodao:

– Za Lovru je najbolji put da ide stepenicu po stepenicu, jer on još nije gotov igrač, nego još uvijek samo veliki talent. Je li Dinamo sljedeća stepenica? To ćemo tek vidjeti...

Što Lovri nedostaje da bi bio veliki igrač?

– Ma Lovro ima sve; karakteran je, ima vrhunsku tehniku, sjajan šut, na terenu vidi što drugi ne vide... I sve to samo treba nastavljati demonstrirati u kontinuitetu – uzvraća Šikić.

Jeste li uopće imali bilo kakvu službenu ponudu za njega?

– Službenu ponudu, u kojoj bi se nam se javio zainteresirani klub, nikada nismo dobili. Bilo je pojava da su nam dolazili neki menadžeri i nudili neke stvari, ali na tome je ostalo – kaže Šikić.

Kako će na Majera djelovati ova bajkovita engleska priča? Hoće li ga uzdrmati? Šikić se samo nasmijao.

– Vidim da vi novinari činite sve da ga razje...e, ali u tome nećete uspjeti. Taj dečko je tako čvrst u glavi da ga ništa ne može razje...i, on je sav u nogometu i razmišlja samo o nogometu, unatoč tim famama o velikom transferu. On Lovri sigurno neće pobjeći, samo da ostane zdrav – zaključio je Šikić, sudionik brojnih transfera na relaciji Kajzerica – Maksimir.

U Dinamu je bio višak

Poznato je kako su upravo na Kajzerici stasali brojni A reprezentativci (Badelj, Vrsaljko, Brozović, Kramarić, Pjaca), ali i kako je primjerice na Brozovićevom prelasku u Dinamo Lokomotiva ostvarila svoj najveći izlazni transfer od 2,4 milijuna eura.

Kako će biti s Majerom, tek će se vidjeti. I bit će zanimljivo, budući da rođeni Zagrepčanin Lovro, bogomdani nogometni talent, nema želju za povratkom u Dinamo, u kojemu je u kadetskoj dobi bio višak. Lovro se tako u mlađim kategorijama prema vrhu probijao kroz Dubravu, Trnje i Lokomotivu. U seniorskom nogometu u dresu lokosa skupio je 49 nastupa i postigao 12 pogodaka.

Lovro nam se jučer također javio i kroz jednu izjavu komentirao navodno zanimanje Engleza za njega.

- Naravno da mi je drago čuti ako se neki veliki klub za mene zanima. No, ja se na to ne obazirem, nego sam fokusiran samo na to da u proljetnoj polusezoni Lokomotiva ostvari što bolji rezultat, te da napravim još jedan iskorak u svome razvoju - kazao nam je Lovro Majer, najdarovitiji izdanak sjajne generacije nogometaša rođenih 1998. godine.