Lopetegui produljio ugovor sa Španjolskom na još dvije godine

Španjolski izbornik Julen Lopetegui produljio je ugovor sa Španjolskim nogometnim savezom do 2020. godine, objavio je RFEF u utorak.

- Potpisat ćemo ugovor na još dvije godine - izjavio je predsjednik Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) Luis Rubiales.

Lopetegui, 51-godišnji bivši vratar je na klupu La Roje sjeo 2016., a SP u Rusiji će za njega kao izbornika biti prvi veliki test.

- To će biti vrlo jednostavno zbog velikog profesionalnog divljenja i poštovanja koje gajimo prema Julenu, kao i zbog njegovog rada i cijele njegove ekipe - objasnio je Luis Rubiales ne precizirajući međutim je li ugovor produljen do početka ili do završetka Eura 2020..

Izabran za izbornika Španjolske nakon Eura 2016. gdje su Španjolci eliminirani u osmini finala, Lopetegui je ostvario gotovo savršene kvalifikacije za SP u Rusiji s devet pobjeda i jednim neriješenim rezultatom te s 36 postignutih pogodaka i samo tri primljena. Ukupno je s prijateljskim utakmicama Lopetegui neporažen kao izbornik Španjolske s 13 pobjeda i pet neriješenih utakmica.

Španjolska, svjetski prvak iz 2010., u Rusiji je u skupini B s Portugalom, Iranom i Marokom, a pripreme započinju 28. svibnja.