Ljudi diljem svijeta ostali u šoku nakon što su vidjeli gdje su Kinezi napravili stazu za ZOI

Big Air Shougang, jedno od mjesta na kojem se održavaju Zimske olimpijske igre u Pekingu, iznenadilo je brojne korisnike društvenih mreža.

Natjecanje u disciplini Big Air održava se na mjestu napuštene čeličane pa se natjecatelji za medalje bore pored rashladnih tornjeva.

The Big Air stadium at the Olympics seems to be right next to the Springfield Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/5CbedtGu3h