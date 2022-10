Ljubičić nije odabrao Hrvatsku? Rangnick: Računamo na njega i pozvat ćemo ga

Robert Ljubičić najveće je pojačanje Dinama u ljetnom prijelaznom roku. Nakon tek nešto više od tri mjeseca u klubu, postao je popularno lice u očima navijača zagrebačkog kluba. Po vokaciji igrač središnjice terena, kojeg Čačić najviše koristi na lijevom beku, već je među Modrima odigrao 22 utakmice, uz jedan pogodak i tri asistencije.

Uvjerljive uvodne predstave u plavom dresu bile su dovoljan povod za početak špekulacija o Ljubičićevoj reprezentativnoj budućnosti, s obzirom na to da je zadnje obukao dres austrijske U-20 reprezentacije. Kako još nije debitirao za seniore susjedne nam zemlje, a dolazi iz hrvatske obitelji, tema o Ljubičiću među Vatrenima ubrzo je postala aktualna.

Prije nepunih je tjedan dana tako osvanula vijest da je dinamovac odabrao Hrvatsku. No, austrijski izbornik sada je ponudio - demanti. Naime, u potpunosti je zanijekao informaciju pristiglu iz domaćih nam medija.

- Mogu vam samo reći da nije istina ono što piše u hrvatskim novinama. Jednostavno, Robert to nije odlučio. Pretpostavljam da će još malo razmisliti o svemu. On zna da mi računamo na njega i da ćemo ga pozvati - rekao je Ralf Rangnick, koji je trenirao i Manchester United.

Foto: Jan Woitas FILED - 27 April 2019, Saxony, Leipzig: Football: Bundesliga, 31st matchday, RB Leipzig - SC Freiburg in the Red Bull Arena Leipzig. Leipzig's former RB coach and sports director Ralf Rangnick spreads his arms on the sidelines. (to dpa: "Contract cancelled: Ralf Rangnick leaves Red Bull Group") Photo: Jan Woitas/ZB/dpa

Kaže da je igranje za austrijsku reprezentaciju izglednija opcija.

- Veća je mogućnost za njega da zaigra za Austriju na velikim natjecanjima. U hrvatskoj reprezentaciji puno je veća konkurencija na poziciji lijevog bočnog. Vidim ga kao ofenzivnog lijevog bočnog u formaciji 3-5-2. On ima kvalitetu za odigrati tu ulogu - zaključio je izbornik Austrije.

Što se samog, pak, igrača tiče...

- Bit ću ponosan i igrati za reprezentaciju koja me pozove, Hrvat sam, ali rođen sam u Austriji koja mi je puno toga u nogometu dala - znao je Ljubičić odgovoriti na pitanje za koga će igrati.

