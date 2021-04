Ljepotica zatrudnjela sa zvijedom Premershipa: 'Slao mi je poruke i dok se ženio'

Hostesa Jaqueline Sousa (33) tvrdi da je je zatrudnjela s neinemovanim nogometašem iz Premierlige, a svoju je priču ispričala za engleski The Sun. Sousa danas ima devetomjesečnu kćerku, a nogometaš je u braku s drugom ženom.

Nogometaš se vjenčao 2019. godine, ali to ga nije spriječilo da bude u vezi s Jaqueline.

- Stalno mi je slao poruke, čak i za vrijeme njegovog vjenčanja. Prekinula sam s njim one noći kad se oženio jer je to bilo previše za mene. Dok je bio na letu za medeni mjesec, neprestano mi je slao poruke. Zakleo mi se na vječnu ljubav, napisao je da će me voljeti do kraja života. Rekao mi je da ću imati svoj stan i da ga nikada neću napustiti. Da bi se iskupio, platio mi je dva tjedna odmora u hotelu s pet zvjezdica s najboljim prijateljem dok je trajalo njegovo vjenčanje, valjda da ne bih razmišljala o tome. Ipak, razmišljala sam, mučilo me što ide u brak s drugom ženom - rekla je Sousa i dodala:

- Govorio mi je da se njegovi osjećaji nikada neće promijeniti. Bila sam istinski zaljubljena u njega. Uvjeravao me da to što je u braku s drugom ništa ne znači. Išla sam kod njega prvih mjeseci nakon vjenčanja, ponašao se prema meni kao prema svojoj djevojci, a ja sam svima morala govoriti da nisam slobodna, da sam u vezi, bez obzira na cijelu situaciju. Bio je vrlo ljubomoran, poput pravog dečka. Nastavio se skrivati da bi vodio ljubav sa mnom.

No, ostavio ju je kad je doznao da je trudna.

- Bila sam šokirana, ponajviše jer nisam mislila da će to tako loše podnijeti, jer je on govorio o tome da zajedno imamo djecu. Pokušali smo se dogovoriti oko toga da on neće biti fizički prisutan u bebinom životu, ali da će financijski pridonijeti odgoju. Odjednom se prestao javljati, kao da nikada nisam ni postojala i kao da se nismo ni poznavali. Nije nazvao da me pita kako sam i kako je dijete, jesam li sama, s obitelji, imam li koga... Mislila sam da sam u bajci, ali mi se sve pretvorilo u noćnu moru. Depresija me toliko pogodila da sam ostala bez posla. Srce mi je slomljeno. Voljela sam osobu koja me uništila. Nije mi čak ni pružio nikakvu financijsku pomoć, sve do nedavno kada mi je dao određeni iznos kako bih o svemu šutjela i kako na bilo koji način ne bih ugrozila njegovu karijeru - rekla je pa zaključila:

- Otkrio je svoje drugo lice, nije to bila ona osoba koju sam upoznala. Bio je sa mnom kad mu je odgovaralo, ali čim sam zatrudnjela, ostavio me da se borim sama za sebe. Osjećam se iskorišteno, ali on mi više nije potreban. Sretna sam zbog sebe i svoje bebe, a to je najviše njegov gubitak.