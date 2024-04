Livaković sjajnom igrom odgovorio kritičarima: 'Sada je na 100 posto. To je vratar vatrenih!'

Fenerbahče je u utakmici 32. kola turske Superlige svladao Karagumruk rezultatom 2:1. Pobjeda u nedjeljnom gostovanju dovela je istanbulski klub na bod prednosti pred gradskim rivalom Galatasarayem s kojim je u žestokoj borbi za naslov. Žuto-crveni imat će se priliku vratiti na čelo poretka u ponedjeljak protiv Alanyaspora, ali do tada traje slavlje Fenera i Dominika Livakovića.

Upravo se vratar hrvatske nogometne reprezentacije i bivši dinamovac posebno istaknuo u najnovijoj pobjedi svoga kluba. Sjajnim je reakcijama nekoliko puta spašavao mrežu svoje momčadi, a poslužilo je to i kao odgovor kritičarima koji su posljednjih dana bili vrlo glasni u turskim medijima.

Nakon utakmice pohvalio ga je i trener Ismail Kartal. "On je vratar hrvatske reprezentacije. Emotivan je igrač, morate se brinuti o njemu. Mi to radimo od početka godine, s današnjim nastupom svima je pokazao kakav je vratar. Nismo mogli reći da je bio na sto posto od početka godine, ali sada je. To je Livaković", rekao je trener Fenerbahčea.

Livaković je za sada upisao 33. nastupa u turskom klubu. U 12 susreta nije primio gol. Fenerbahčeu je sljedeća utakmica uzvrat u četvrtfinalu Europa lige protiv Olympiacosa. Grčki je klub u prvome susretu mogao slaviti s 3:0, no brzim su pogotcima Turci došli do 3:2. Tako su u solidnoj poziciji za domaći okršaj kojim nastoje osigurati polufinale.

