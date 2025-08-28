'Livaković je večeras opalio šamar Joseu Mourinhu kakav nitko nikad nije. Sad je sve postalo jasno'

U derbiju večeri Benfica je pobijedila Fenerbahče sa 1-0 izborivši Ligu prvaka nakon što je prvi susret završio bez golova. Pobjednika je odlučio gol Kerema Akturkoglua u 36. minuti. Golman vatrenih Dominik Livaković je sjajno branio za goste no nije ih uspio spasiti poraza, dok je Franjo Ivanović kod domaćina ušao u igru u 77. minuti.

Furiozno je Benfica ušla u susret. U prvih 25 minuta domaćin je imao jednu veliku priliku, a dva gola su mu poništena. Benfica je već u trećoj minuti imala sjajnu priliku. Sve su dobro odradili Aursnes i Pavlidis, pokretačka snaga domaćeg napada. Grčki reprezentativac je Barreiru servirao gol na "pladnju", ali ukazao se Dominik Livaković fantastičnom obranom.

- Dominik Livaković je večeras udario šamar Joseu Mourinhu kakav nitko nikad nije: Sad je sve jasno - naslov je BiH portala SportSport.ba, koji je oduševljen obranama našeg vatrenog.

- Livaković je svojim sjajnim nastupom udario žestok šamar Joseu Mourinhu. Otpisani se vratio u velikom stilu, a poruke podrške mu stižu iz Turske - nastavlja spomenuti izvor.

- Ako Fenerbahce ne dovede novog golmana nakon večerašnje partije sad je jasno da je Dominik Livaković vlasnik golmanskih rukavica u klubu - jedan je od komentara, dok drugi dodaju:

- Otpisani u Fenerbahceu večeras je napravio razliku i zadržao je svoj tim u igri do samog kraja.

- Dominik Livaković je zaustavio nešto što bi u 99 posto situacija ušlo u gol. Kojim čudom je Irfan Can Egribayat dobio mjesto prvog golmana ispred njega?

Podsjetimo, mediji pišu kako se Mourinho odrekao Livakovića koji je navodno imao ponudu Nottingham Foresta koju je odbio. Ostaje za vidjeti hoće li hrvatski reprezentativac poslije sjajne utakmice vratiti mjesto prvog golmana turskog giganta.