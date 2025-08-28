'Livaković je večeras opalio šamar Joseu Mourinhu kakav nitko nikad nije. Sad je sve postalo jasno'

Naši Portali
VL
Autor
Vecernji.hr
28.08.2025.
u 08:55

Dominik Livaković je sjajno branio za goste no nije ih uspio spasiti poraza, dok je Franjo Ivanović kod domaćina ušao u igru u 77. minuti.

U derbiju večeri Benfica je pobijedila Fenerbahče sa 1-0 izborivši Ligu prvaka nakon što je prvi susret završio bez golova. Pobjednika je odlučio gol Kerema Akturkoglua u 36. minuti. Golman vatrenih Dominik Livaković je sjajno branio za goste no nije ih uspio spasiti poraza, dok je Franjo Ivanović kod domaćina ušao u igru u 77. minuti.

Furiozno je Benfica ušla u susret. U prvih 25 minuta domaćin je imao jednu veliku priliku, a dva gola su mu poništena. Benfica je već u trećoj minuti imala sjajnu priliku. Sve su dobro odradili Aursnes i Pavlidis, pokretačka snaga domaćeg napada. Grčki reprezentativac je Barreiru servirao gol na "pladnju", ali ukazao se Dominik Livaković fantastičnom obranom.

- Dominik Livaković je večeras udario šamar Joseu Mourinhu kakav nitko nikad nije: Sad je sve jasno - naslov je BiH portala SportSport.ba, koji je oduševljen obranama našeg vatrenog.

- Livaković je svojim sjajnim nastupom udario žestok šamar Joseu Mourinhu. Otpisani se vratio u velikom stilu, a poruke podrške mu stižu iz Turske - nastavlja spomenuti izvor.

- Ako Fenerbahce ne dovede novog golmana nakon večerašnje partije sad je jasno da je Dominik Livaković vlasnik golmanskih rukavica u klubu - jedan je od komentara, dok drugi dodaju:

- Otpisani u Fenerbahceu večeras je napravio razliku i zadržao je svoj tim u igri do samog kraja.

- Dominik Livaković je zaustavio nešto što bi u 99 posto situacija ušlo u gol. Kojim čudom je Irfan Can Egribayat dobio mjesto prvog golmana ispred njega?

Podsjetimo, mediji pišu kako se Mourinho odrekao Livakovića koji je navodno imao ponudu Nottingham Foresta koju je odbio. Ostaje za vidjeti hoće li hrvatski reprezentativac poslije sjajne utakmice vratiti mjesto prvog golmana turskog giganta. 

GI
ginacac
09:08 28.08.2025.

Livi, prihvati englesku ponudu! Šta ćeš na istoku?!

DA
daali
11:54 28.08.2025.

Imao je Livi par dobrih obrana - ali ostaje to da je u prvih 30 minuta primio 3 gola (2 su poništili kasnije). U ovakvim utakmicama se mora to braniti! Ok ovaj priznati gol je bio neobranjiv, ali onaj gdje je tamnoputi igrač pucao glavom - Livi je bio previše lijevo i čuvao je vratnicu - ali ostavio previše prostora desno i ovaj je tamo pogodio bez problema. To se moralo braniti!

MA
MarkoFind
12:04 28.08.2025.

Opalio je šamar Mourinhu tako što je primio tri gola i ispali iz natjecanja. Sad će se ziher prodati u Real, Barcu ili Sevillu koji ga mole već 3 mjeseca da potpiše, al nigdje kemijske.......

