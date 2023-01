Leipzig i Bayern remizirali, Gvardiol odigrao cijelu utakmicu, Stanišić na klupi

U prvoj utakmici nastavka njemačkog nogometnog prvenstva RB Leipzig je ugostio vodeći Bayern, a dvoboj je završio podjelom bodova 1-1.

Bolju igru u prvom poluvremenu Bayern je okrunio pogotkom Choupo-Motinga u 37. minuti. Domaćin je izjednačio početkom drugog poluvremena, kad je Halstenberg svladao Sommera u 52. minuti.

Joško Gvardiol je za domaću momčad odigrao cijelu utakmicu, a Josip Stanišić je ostao na klupi Bavaraca.

Bayern je ostao na prvom mjestu sa 35 bodova, pet više od drugoplasiranog Freiburga koji ima utakmicu manje. RB Leipzig je treći sa 29 bodova iz 16 nastupa.

Njemačka - 16. kolo

RB Leipzig - Bayern 1-1 (Halstenberg 52 / Choupo-Moting 37)

Bochum - Hertha (sub, 15.30)

Eintracht - Schalke (sub, 15.30)

Stuttgart - Mainz (sub, 15.30)

Union B. - Hoffenheim (sub, 15.30)

Wolfsburg - Freiburg (sub, 15.30)

Koeln - Werder (sub, 18.30)

Borussia D. - Augsburg (ned, 15.30)

Borussia M. - Bayer L. (ned, 17.30)