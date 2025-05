Legende Barcelone povukle velik potez: Messi i Suarez su ovime iznenadili sve fanove

Novi nogometni klub u Urugvaju osnovali su suigrači iz Inter Miamija Lionel Messi i Luis Suarez. Nekadašnji Barcelonin ubojiti duo odlučili su svoje partnerstvo proširiti i van terena. Naime, klub koji su utemeljili zvat će se Deportivo LSM i natjecat će se u Suarezovom rodnom Urugvaju. Novonastali će klub predstavljati evoluciju kluba Deportivo LS, projekta koji je Suarez s obitelji pokrenuo još 2018. u Ciudad de la Costi. Tijekom godina projekt je postepeno rastao i sada broji više od 3.000 članova i 80 zaposlenih profesionalaca zaduženih za razvoj djece i tinejdžera.

Nadalje, novi klub posjeduje nevjerojatnu infrastrukturu koja uključuje moderan kompleks u blizini Montevidea s prirodnim terenima, s umjetnom travom, mini stadionima s ukupnim kapacitetom od preko 2.000 sjedećih mjesta. Inicijali LSM, kako je i logično predstavljaju imena dvojice nogometnih genijalaca, Luis Suarez i Messi. Kapetan reprezentacije Argentine nije krio oduševljenje pridruživanju ovom projektu.

"Prije svega, želio bih zahvaliti Luisu što mi je dao ovu priliku da se pridružim ovom projektu. Godinama si naporno radio na ovom projektu i značajno je narastao. Velika je čast i radost za mene biti dio toga s tobom sada. Nadam se da ću dati sve od sebe da pridonesem daljnjem razvoju ovog projekta i, što je najvažnije, da radim bok uz bok s tobom", rekao je Messi u objavi na društvenim mrežama.

Deportivo LSM svoj će put morati započeti kao davljenik u četvrtoj ligi, no cilj im je kroz godine probiti se do najvišeg ranga urugvajskog nogometa. Osim toga, klub već ima i žensku U-16 momčad i sudjeluje u amaterskim ligama, a sada se priprema za prelazak u profesionalce iduće godine. Jedan od najubojitijih dvojaca u povijesti Barcelone bili su argentinski čarobnjak i urugvajski killer. U periodu od 2014. do 2020. osvojili su 13 velikih trofeja, među kojima je četiri naslova La Lige i Liga prvaka iz 2015. Suarez i Messi postali su prvi dvojac u povijesti nogometa koji su si međusobno asistirali 100 puta u svim natjecanjima. Trenutno skupa igraju u američkom Inter Miamiju.