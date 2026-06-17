VIDEO Hrvatska zastava u centru Sarajeva obišla je regiju, evo što su poručili naši susjedi

U susjednoj Bosni i Hercegovini večeras će se na više lokacija organizirano pratiti utakmica Hrvatske i Engleske na svjetskom prvenstvu. Prema anketi koju je objavio N1 BiH, tamošnji stanovnici optimistični su i podržavaju hrvatske nogometaše uoči prvog nastupa u SAD-u.

Od Bihaća, Livna, Orašja, Čapljine, Žepča, Stoca i Novog Travnika do Sarajeva, navijači su spremni za još jednu nogometnu večer na gradskim trgovima. Po centru Sarajeva mogu se vidjeti hrvatske zastave, što dodatno pokazuje kakva atmosfera vlada uoči velikog dvoboja Hrvatske i Engleske.

Sugovornici N1 BiH uglavnom ističu da očekuju tešku utakmicu, ali i da će navijati za susjednu Hrvatsku.