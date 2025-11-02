Legenda uništila i ponizila Vučića kao nitko do sada, ovo će zapamtiti zauvijek: 'Slino slinava'

Bivši srpski košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac žestoko je reagirao na incident koji se dogodio ispred Skupštine Srbije, poslavši oštru poruku predsjedniku Aleksandru Vučiću zbog napada na mladića koji je došao pružiti podršku prosvjednicima, javljaju tamošnji mediji.

Na platou ispred Skupštine nekoliko desetaka osoba iz šatorskog naselja podrugljivog naziv Ćacilend napalo je mladića Nenada, člana inicijative Trčimo za studente. Mladić je prolazio tim dijelom Beograda kako bi izrazio podršku Dijani Hrki, majci mladića koji je prije godinu dana tragično stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Napadači su mu pritom oteli zastavu s natpisom 'Trčim za studente'.

Nedugo nakon napada na Nenada, Vladimir Štimac je putem društvenih mreža uputio oštru poruku predsjedniku Vučiću:

- Je li, bre, slino slinava, je li se ovako ispričavaš?! Folirantu! - napisao je Štimac na platformi X.

Je li bre slino slinava jel se ovako izvinjavaš! Folirantu! @avucic https://t.co/tH4iYPx3H5 — Vladimir Štimac (@stimac15) November 2, 2025

Štimčeva poruka uslijedila je nakon što je Aleksandar Vučić, na godišnjicu tragedije u kojoj je poginulo 16 ljudi, uputio poruku isprike studentima i građanima koji već godinu dana prosvjeduju zbog korupcije i brojnih afera u Srbiji.