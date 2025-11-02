Cibona u Dubrovniku razočarala i doživjela pravi debakl za prvi poraz od gospara ikad

U petom ovosezonskom nastupu u domaće prvenstvu (SuperSport Premijer liga), košarkaši Cibone doživjeli su već treći poraz (63:79). I dok se za prethodna dva može i naći opravdanje jer su doživljeni od kadrovski kvalitetnijih momčad (Zadar pa Split) ovaj put je poraz, i to uvjerljiv, doživljen od Dubrovnika, momčadi koja ima puno manji proračun.

U dvorani u Gospinom polju, momčad Gorana Gunjevića nije samo pobijedila favoriziranog gosta već su ga i razbili. Uostalom, u posljednju četvrtinu ušlo se sa 16 koševa prednosti domaćina (60:44) pa rezultat ne govori pravu priču ove utakmice.

S naknadnom borbenošću Zagrepčani su stigli na "minus 11" no treća trica Petra Dubelja, kapetana domaćeg sastava, tri minute prije kraja (72:56) zapečatila je sudbinu gostiju.

S obzirom na to da je ovo prva pobjeda Dubrovčana nad Cibonom, a prvi put su za bodove igrali još prije 20 godine, bili su to elementi za festu u gradu Svetog Vlaha. Inače, u toj utakmici, sa 100:68 slavila je Cibona za koju su najviše koševa zabili mađarski centar Marton Bader (16), Marko Popović (16) i današnji glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza Joke Vranković (15). No to su bila vremena kada je Cibona domaćim parketima harala a danas je takvo vrijeme da vukovi na istim tim parketima preživljavaju.

Pokušavao je Cibonin trener Ivan Rudež pronaći petorku koja će preokrenuti dubrovački ogled ali u tome nije uspio. Zagrepčani kao da su se ispraznili prije par dana u Reggio Emiliji gdje su, u utakmici Fibina Europa kupa, pomalo neočekivano pobijedili domaću Reggianu.

A sve to dovelo je do toga da cibosi bolje izgledaju u Europi, gdje imaju 3-0, nego u domaćim vodama gdje su na desetom mjestu ligaškog poretka sa skorom 2-3.

Iako Rudež nije mogao računati na svog najviše igrača Markusa Lončara (213 cm), to ne može biti izlika za ovakav ishod. Uostalom, pored drugog centra Mateja Rudana (4 koša, 1 skok) i krilnog centra Kamake Hepe (4 koša, 4 skoka) prilično su se naigrali krilni-centar s portugalskom i crnogorskom putovnicom Marko Loncović (14 koševa, 14 skokova - 7 napadačkih) i 40-godišnji Lukša Andrić (11 koševa, 7 skokova - 3 napadačka). Zapravo, upravo u segmentu napadačkih skokova domaćina, a imali su ih 15, vidi se na kojoj razini je kod cibosa bila obvezna igra.

Kod gostiju najveći košgeterski učinak imao je Amerikanac Roberson (15) a dvoznamenkasti su bili još Vigo Bart (13) i Luka Skorić (11). Kod euforičnih domaćina, osim spomenutih Loncovića i Andrića, pečat ovoj velikoj pobjedi za njihov klub dali su kapetan Petar Dubelj (13 koševa, 8 asistencija) te američki bek Jamari Wheeler (11 koševa, 5 skokova).

Gotovo pa je očito da Cibona s ovim kadrom naprosto nije u stanju igrati dva natjecanja tjedno i to je nešto o čemu se u Tornju stručne i financijske službe moraju očitovati.

Cibona je s ovim porazom (i jednom utakmicom manje) zasjela a 10. mjesto premijerligaške ljestvice i ne sjećamo se kada je bila tako nisko (2-3). Sa skorom 4-2, Dubrovnik je poput Zaboka najugodnije iznenađenje.