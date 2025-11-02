Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
I to se dogodilo

Cibona u Dubrovniku razočarala i doživjela pravi debakl za prvi poraz od gospara ikad

Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
02.11.2025.
u 19:03

Trener Zagrepčana Ivan Rudež nije uspio probuditi svoju momčad pa su domaćini na poluvremenu imali "plus 16" a to je razlika s kojom je završila i utakmica (79:63)

U petom ovosezonskom nastupu u domaće prvenstvu (SuperSport Premijer liga), košarkaši Cibone doživjeli su već treći poraz (63:79). I dok se za prethodna dva može i naći opravdanje jer su doživljeni od kadrovski kvalitetnijih momčad (Zadar pa Split) ovaj put je poraz, i to uvjerljiv, doživljen od Dubrovnika, momčadi koja ima puno manji proračun.

U dvorani u Gospinom polju, momčad Gorana Gunjevića nije samo pobijedila favoriziranog gosta već su ga i razbili. Uostalom, u posljednju četvrtinu ušlo se sa 16 koševa prednosti domaćina (60:44) pa rezultat ne govori pravu priču ove utakmice.

S naknadnom borbenošću Zagrepčani su stigli na "minus 11" no treća trica Petra Dubelja, kapetana domaćeg sastava, tri minute prije kraja (72:56) zapečatila je sudbinu gostiju.

S obzirom na to da je ovo prva pobjeda Dubrovčana nad Cibonom, a prvi put su za bodove igrali još prije 20 godine, bili su to elementi za festu u gradu Svetog Vlaha. Inače, u toj utakmici, sa 100:68 slavila je Cibona za koju su najviše koševa zabili mađarski centar Marton Bader (16), Marko Popović (16) i današnji glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza Joke Vranković (15). No to su bila vremena kada je Cibona domaćim parketima harala a danas je takvo vrijeme da vukovi na istim tim parketima preživljavaju.

Pokušavao je Cibonin trener Ivan Rudež pronaći petorku koja će preokrenuti dubrovački ogled ali u tome nije uspio. Zagrepčani kao da su se ispraznili prije par dana u Reggio Emiliji gdje su, u utakmici Fibina Europa kupa, pomalo neočekivano pobijedili domaću Reggianu.

A sve to dovelo je do toga da cibosi bolje izgledaju u Europi, gdje imaju 3-0, nego u domaćim vodama gdje su na desetom mjestu ligaškog poretka sa skorom 2-3.

Iako Rudež nije mogao računati na svog najviše igrača Markusa Lončara (213 cm), to ne može biti izlika za ovakav ishod. Uostalom, pored drugog centra Mateja Rudana (4 koša, 1 skok) i krilnog centra Kamake Hepe (4 koša, 4 skoka) prilično su se naigrali krilni-centar s portugalskom i crnogorskom putovnicom Marko Loncović (14 koševa, 14 skokova - 7 napadačkih) i 40-godišnji Lukša Andrić (11 koševa, 7 skokova - 3 napadačka). Zapravo, upravo u segmentu napadačkih skokova domaćina, a imali su ih 15, vidi se na kojoj razini je kod cibosa bila obvezna igra.

Kod gostiju najveći košgeterski učinak imao je Amerikanac Roberson (15) a dvoznamenkasti su bili još Vigo Bart (13) i Luka Skorić (11). Kod euforičnih domaćina, osim spomenutih Loncovića i Andrića, pečat ovoj velikoj pobjedi za njihov klub dali su kapetan Petar Dubelj (13 koševa, 8 asistencija) te američki bek Jamari Wheeler (11 koševa, 5 skokova).

Gotovo pa je očito da Cibona s ovim kadrom naprosto nije u stanju igrati dva natjecanja tjedno i to je nešto o čemu se u Tornju stručne i financijske službe moraju očitovati.

Cibona je s ovim porazom (i jednom utakmicom manje) zasjela a 10. mjesto premijerligaške ljestvice i ne sjećamo se kada je bila tako nisko (2-3). Sa skorom 4-2,  Dubrovnik je poput Zaboka najugodnije iznenađenje. 
Ključne riječi
SuperSport Premijer liga KK Dubrovnik cibona košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja