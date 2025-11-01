Naši Portali
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
ABA LIGA

Košarkaši Zadra izgubili u Podgorici, i dalje su na samo jednoj pobjedi...

KK Budućnost/Filip Roganović
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
01.11.2025.
u 20:09

Ovim porazom Zadar je pao na omjer pobjeda i poraza 1-4, dok je Budućnost na 4-1

Košarkaši Zadra u susretu su 5. kola skupine B regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Budućnosti u Podgorici sa 87-98 (23-22, 26-25, 19-24, 19-27).

Lovro Mazalin je sa 23 koša bio najefikasniji kod Zadra, dok je Juwan Morgan sa 18 poena predvodio Budućnost.

Igrači hrvatskog prvaka odigrali su ravnopravan dvoboj protiv favoriziranog domaćina te držali rezultatski priključak sve do sredine posljednje četvrtine, sedam i pol minuta prije kraja bilo je 77-75 za Budućnost. No, onda je uslijedila ključna serija domaćih 9-0 kojom su u 36. minuti prvi put stekli dvoznamenkastu prednost (86-75) koju više nisu ispuštali.

Ovim porazom Zadar je pao na omjer pobjeda i poraza 1-4, dok je Budućnost na 4-1.
budućnost KK Zadar ABA liga

Kupnja