Legenda Hajduka vratila se na Poljud, potvrđen i novi posao Ivana Rakitića: 'Sramota je da to nemamo...'

Goran Vučević i službeno se vratio u svoj Hajduk. Nekadašnji proslavljeni igrač ponovno je preuzeo funkciju sportskog direktora, a predsjednik Ivan Bilić predstavio ga je kao "igračku legendu sa životopisom kakvog nema nijedan hajdukovac". Vučević, koji dolazi s iskustvom rada u Barceloni i saudijskom Al Nassru, poručio je: "Hajduk je moja kuća, bila i ostat će. Puno je ljudi bilo uključeno u razgovore i ideje koji su na tragu onog što ja mislim da Hajduk treba biti." Svoje najupečatljivije iskustvo stekao je u Kataloniji. "Nisam bio samo skaut, radio sam u sektoru bitnom za klub i imao otvorene ruke u pregovorima. Bilo je to veliko, ali i iscrpljujuće iskustvo, gledao sam i preko 170 utakmica godišnje", otkrio je Vučević. Nakon epizode u Saudijskoj Arabiji, gdje je također bio sportski direktor, osjetio je umor i želju za povratkom obitelji. Poziv Hajduka došao je u pravom trenutku, a on ga je prihvatio spreman primijeniti stečeno znanje u svom matičnom klubu.

Odmah je postavio temelje za budućnost i poslao poruku koja je odjeknula Poljudom. "Ovo je godina stabilizacije, a ne ciljeva. Volio bih da navijači to shvate. Klub mora biti stabilan, a on to nije bio", izjavio je i zatim postavio jasnu hijerarhiju vrijednosti: "Hajduk kao klub mora biti na prvom mjestu, na drugom je igrač, a na trećem navijač. Dok navijač to ne shvati, neće biti uspjeha." Time je postavio jasan prioritet: stvaranje zdravih temelja ispred lova na trofeje pod svaku cijenu.

Da u ovom poslu neće biti sam, potvrdio je predstavljanjem impresivnog tima suradnika. Njegov prvi asistent i tehnički direktor bit će legendarni Ivan Rakitić. Glavni skaut kluba postaje njegov bivši šef iz Barcelone, Pep Boada, koji dovodi i dva suradnika. Šef omladinske škole bit će Mišo Krstičević, dok će za metodologiju kao tehnički direktor biti zadužen Jiri Plišek. Posljednji član tima je Vik Lalić kao Vučevićev asistent.

Iako nije sudjelovao u izboru novog trenera Gonzala Garcije, novi sportski direktor dao mu je punu podršku, ističući da je idealan po profilu. Kad je riječ o igračkom kadru, Vučević je bio jasan: "Sve što radimo, radimo u tišini. Dok nije gotovo, nije gotovo." Potvrdio je tek da je Domagoj Prpić na odlasku u Porto, dok o imenima poput Ante Rebića nije želio spekulirati.

Jedan od ključnih problema prošle sezone bio je nedostatak karaktera, a Vučević smatra da se on "gradi kvalitetom, a ne udarcem šake o stol". Pritiska se ne boji, uz poznatu poruku navijačima: "Ako se nisi sposoban nositi s pritiskom, otiđi u barokomoru." Na kraju, nije štedio riječi o najvećoj boljci kluba. "Sramota je za grad i državu da Hajduk nema kamp. Klub s takvom poviješću zaslužuje više", zaključio je Vučević, apelirajući na odgovorne da se taj problem napokon riješi.