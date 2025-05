Legenda Hajduka: Više neugodnosti doživio sam u Rijeci nego u Zagrebu. Bojim se večerašnje atmosfere

Da ste Hajdukov trener, kako biste pripremali utakmicu s Rijekom, što biste rekli svojim igračima?, pitali smo legendarnog Hajdukova nogometaša, 72-godišnjeg Dražena Mužinića.

– Oni moraju igrati za sebe! Jer, navijačima Hajduka sada je već puna kapa svega i na granici su strpljenja, bojim se njihove negativne eksplozije. Toliko Hajduk ima jaki PR, koji priču o naslovu prvaka pumpa već petnaest godina, i onda svake godine kada se ta priča "izduši", onda nastaje revolt. Toga se bojim i sada, i igrači Hajduka moraju biti toga svjesni, zato moraju protiv Rijeke dati – ne sto – nego 110 posto! U što ja ne sumnjam. Ali, od velike želje zna se često i izgorjeti – kaže Mužinić.

Dinamo me razočarao

Pozicija Hajdukovih igrača baš je nezavidna. Treba sljedeći dan nakon utakmice imati hrabrosti pojaviti se u gradu?

– Kada sam ja bio igrač – a znali su svi da sam uvijek davao sve od sebe – sljedeći dan nakon poraza od srama nisam želio izaći na Rivu. Ma u svoju ulicu ne bih izašao! S tadašnjom curom, danas suprugom, otišao bih nekamo na izlet izvan Splita, samo da se ne susrećem s navijačima. A danas je situacija puno gora nego u moje igračko vrijeme.

Jeste li se prije mjesec dana nadali da će utakmica s Rijekom za Hajduk biti odlučujuća za naslov prvaka?

– Nadao sam se. A zašto? Zato što me Dinamo ničime nije impresionirao, dapače razočarao me igrom i rezultatima, a Rijeka je prodala četiri najbolja igrača, i ovo je bila prilika da Hajduk nešto napravi. Ali, kad je došlo stani-pani, oni su se izgubili. Sada se postavlja pitanje: zbog čega? Dio krivnje za to svakako snosi trener, ali kriva je bila i selekcija igrača. Hajdukov dres ne može svatko nositi, veliko je to opterećenje, velik pritisak, i onaj tko nije ovdje odgojen, taj to ne zna. Kada Gattuso, koji je s juga Italije, kaže "ovo je čudo ovdje!", onda je sve rečeno. To je tako, ljudi ovdje "gore" za Hajduka i zato se bojim cjelokupne atmosfere oko utakmice s Rijekom.

Izložbeni primjerak

Dakle, mislite da nije Gattuso najveći krivac za neuspjeh?

– On se u nekim stvarima izgubio, ali s druge strane drago mi je da je afirmirao neke mlade igrače iz Hajdukove škole; žao mi je samo Pukštasa koji je bio zapostavljen. A on je potencijal za ligu petice, samo ga treba znati voditi.

Ali, ako trener to ne prepozna, onda s tim trenerom nešto nije u redu?

– Za to odgovornost ne snosi samo trener, to treba biti politika kluba. Ako ti je to izložbeni primjerak za prodaju, a on je prošle godine pokazao da jest, onda tog momka treba istrpjeti i kada slabije igra. Da bi ti on sutra vratio dvostruko. To je pitanje odgovornosti predsjednika i sportskog direktora. A kada pitate tko je odgovoran, onda čujete samo: "Svi smo krivi, i nitko nije kriv." Tu je problem.

Je li Gattuso zaslužio na oproštaju s Poljudom ipak dobiti pljesak splitske publike?

– Gattuso je napravio neke pozitivne stvari; uveo je red u svlačionici i dao šansu mladima, Durdovu, Hrgoviću, Prpiću, Brajkoviću, Siguru. Oni bi trebali biti budućnost Hajduka, uz četiri-pet vrlo kvalitetnih, k tome i karakternih igrača.

Mora li Hajduk učiniti sve da ostanu Rakitić i Livaja?

– Ne toliko Rakitić, ali Livaja – svakako. Ja ne znam kako se on ponaša u svlačionici, ali na terenu vidim da se sve vrti oko njega. Kada zaustavite Livaju, onda Hajduk nema drugo rješenje. I tu se onda vidi ruka trenera; želim vidjeti hoću li tijekom jednoga poluvremena vidjeti pet organiziranih akcija, da se vidi da se to radilo na treningu. Ako vidiš da je to improvizacija, to nije dobro, jer to nisu igrači Reala i Barcelone koji mogu improvizacijom rješavati utakmice.

Tko je za vas trener za Hajduk?

– Od domaćih trenera nitko ne spominje Ivana Pudara, koji je karakterno sličan Gattusu, a ja bih se ipak opredijelio za – Mišu Krstičevića. Koji je ostavio značajan trag u Hajduku; pobijedio je Inter u Milanu, a zna se da traži red, rad i disciplinu, i kao takav sigurno bi zadovoljio kriterije koje Hajdukovi navijači traže, a to su agresija i borba. I brzina igre.

Koga biste radije vidjeli s titulom, Rijeku ili Dinamo?

– Uh, teško mi je to reći. Ali, kad me to pitate, reći ću vam da sam kao igrač više neugodnosti doživio u Rijeci nego u Zagrebu. U Zagrebu je uvijek bilo gospodski – zaključio je Dražen Mužinić.