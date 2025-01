Kuzma o potezu kojim je slomio Francuze: 'Imali smo dogovor za takve situacije'

EMOCIJE NA SVE STRANE

VIDEO Balić je slavio s igračima! Ludnica u svlačionici, iz sveg su glasa pjevali Thompsonov hit

"To što se bore do kraja, isto kao i naša generacija, ne odustaju nikad. Danas je bilo super, vraćali su se u obranu i spriječili njihovu tranziciju. To je bilo ključno", komentirao je Ivano Balić