Kuzmanovićeva bivša učiteljica podijelila nevjerojatnu priču: 'Imali smo dogovor u 8. razredu i sad mi dolazi njegova poruka...'

Dominik Kuzmanović na ovom je Svjetskom rukometnom prvenstvu, malo je reći, briljirao. I još će, nadamo se, u finalu. Pokazao je i klasu i talent. Njegovo ime na svakoj se utakmici gromoglasno ori Arenom, obožavaju ga i navijači i suigrači, a htjeli - ne htjeli, nakloniti mu se moraju i suparnici. Čovjek je to koji je branio 'nemoguće' pa čak i kad nije bilo na golu. Sjetimo se samo da je s klupe utrčao, bacio se prema golu i vršcima prstiju obranio zicer Francuza u polufinalu. Malo je onih koji se nisu naježili na te scene... A on? On slavi svaku obranu kao da je prva, kao da je najvažnija... I jest! No, na stranu njegov vrhunski vratarski talent, Kuzmanović je pokazao i koliko je velik čovjek. On je i gladijator i oficir i džentlmen. Posvjedočila je tomu njegova bivša učiteljica iz osnovne škole. Ona je nakon pobjede Hrvatske nad Mađarskom u četvrtfinalu na Facebook profilu napisala što je -popularni Kuzma - napravio.

Foto: Facebook

- Koliko je ovaj dečko postao divan... Kao bivša 'rukometašica' i njegova učiteljica imali smo česte razgovore o rukometu, vodili ih i na tekme... U 8. razredu sam ga pitala što će upisati, rekao je školu u Dugom Selu da može trenirati... S obzirom na tod a je bio super odlikaš, upitala sam ga da što ako ne uspije, on je samo rekao - Uspjet ću... Ja sam mu na to rekla da kada postane uspješan da se sjeti svoje učiteljice i pokloni joj jednu kartu. I tu je pao dogovor od prije osam godina. U ponedjeljak mi dolazi njegova poruka: 'Učiteljice, imam kartu za Vas ako želite i možete doći. Baš, baš me obradovao. I tako sam zahvaljujući njemu prisustvovala čudu protiv Mađarske. Samo nek je zdravlja dragi Kuzma, velik is već sad. - napisala je Sanja Oroz.

