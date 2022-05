Kruno Simon razveselio košarkaške fanove: Cilj mi je karijeru završiti u Hrvatskoj

U subotu navečer saznat ćemo tko će u 2022. biti klupski prvak Europe, a priliku za to imat će dva najjača španjolska kluba, Barcelona i Real te Olympiakos i branitelj naslova Anadolu Efes. A to pak znači da će i dugogodišnji hrvatski reprezentativac Krunoslav Simon imati priliku da po drugi put u karijeri postane europski prvak.

No, čini se da Krunči ovaj put neće svom treneru Atamanu biti od tolike koristi kao lani kada je svojom tricom omogućio kasnijem prvaku Efesu da uopće ode na Final Four.

- Muči me ozljeda meniskusa desne, odrazne noge. Naš medicinski tim pokušavao me zakrpati, no i dalje mi to na treningu smeta pa sam doputovao u Beograd i ne znajući koliko ću moći pomoći. A nakon posljednjeg treninga postalo je jasno da neću uopće moći igrati. Stalno mi se izlijeva u koljeno i morat ću to nakon Final Foura artroskopski dovesti u red. Nažalost, kada se bavijte sportom morate biti spremni i na ovakve situacije.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 23.07.2021., Zagreb - Krunoslav Simon, proglasen je kosarkasem godine u izboru Vecernjeg lista. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

U kakvoj je formi branitelj naslova došao u Beograd?

- Treba biti objektivan i reći da smo u četvrtfinalu iskoristili Milanove velike probleme s ozljedama i još nekim stvarima.

Zagrepčaninu u redovima turskog prvaka odgovara da se Final Four održava u Beogradu.

Olympiakos s najviše navijača

- U Kombank arenu pristići će i ponešto mojih navijača, roditelji i prijatelji. Supruga, s našim kćerima Amelie i Sophie, dolazi s mamom iz Istanbula. Običaj je da u takvim prigodama imamo pravo povesti članove obitelji. Još otkako je počela pandemija koronavirusa putujemo čarterom i to je velika vremenska i energetska ušteda u odnosu na putovanja komercijalnim letovima. Koliko znam, čarterske letove za gostovanja koristi još niz euroligaša poput Barce, Reala, CSKA, Žalgirisa...

Tko će u tom polufinalu imati više navijača, Efes ili Olympiakos?

- Sigurno Olympiakos jer su oni nakon duljeg vremena ponovo na Final Fouru i cijelu sezonu traje im euforija oko momčadi. Oni će imati navijačku prednost u odnosu na preostala tri sudionika završnog turnira.

Bit će to sraz momčadi koje jako puno napadaju "pick and rollom" odnosno igrom dvojica na dvojicu.

- Otkako nas je preuzeo trener Ergin Ataman, igramo istim stilom pa se tako slaže i naša momčad. Atenjani su dovođenjem Sloukasa dobili ekstra kvalitetu na lopti i zapravo su slični nama po stilu igre. Držim da će ključna biti naša obrana i ako nju uspostavimo mogli bismo biti u prednosti jer napadački arsenal imamo.

Ove godine neće biti gotovo stalnog gosta završnih turnira moskovskog CSKA, a iz euroligaške priče izbačena su i ostala dva ruska kluba, Zenit i Unics.

- Prije svega mi je žao tih igrača jer sam se i ja mogao naći u takvoj situaciji. Svojedobno sam i ja igrao u Rusiji. No, politička situacija u svijetu je takva da se i takve stvari događaju i to treba prihvatiti. Sport nije prvi na listi svjetskih prioriteta.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 14.09.2018., SD Gradski vrt, Osijek - 3. krug kvalifikacija za kosarkaski Svjetski kup, Hrvatska - Litva. Krunoslav Simon. "n"nPhoto: Davor Javorovic/PIXSELL

Je li prigodom obračunavanja bodova bilo zakinutih? Fener se žalio da je odigrao najviše utakmica s ruskim klubovima i da je mnoge pobijedio, ali su na kraju sve utakmice protiv ruskih klubova poništene.

- I Monaco je jedan od njih. Odigrao je svih šest utakmica i u doigravanje bi možda ušao s neke više pozicije. Tko zna, možda bi se dokopao i Final Foura. No, kada je u pitanju viša sila, nema tu puno mudrovanja.

A viša sila mogla bi se ispriječiti i u tome da Simon ovog ljeta igra za Hrvatsku.

- Kada sam zdrav, uvijek sam na raspolaganju, no ove godine nisam zdrav, a ovakav sigurno ne bih bio od pomoći. Nakon Final Foura ću vjerojatno otići na taj manji zahvat da izliječim ozljedu pa da vidim kolika me čeka stanka. Cilj mi je da u rujnu nastupim na Eurobasketu, no o tome trebam razgovarati s liječnicima i fizioterapeutima.

A zdravi Simon bio bi vrlo važan u hrvatskoj reprezentaciji.

- Imamo dosta igrača koji su igrali dobro u klubovima i izbornika koji je oduvijek veliki optimist. On je tip čovjeka koji će stvoriti atmosferu i naći ravnotežu u momčadi. No, dug je put do toga. Treba biti skroman i u miru se za to pripremati.

A taj Eurobasket bi zasigurno bio i Krunin oproštaj od reprezentacije.

- U ovim godinama, a u lipnju će mi biti 37, iluzorno je očekivati da bih za reprezentaciju mogao igrati i idućih godina.

Dobio spor s klubom

Ne treba očekivati ni da će Simon, nakon pet sezona u istanbulskom klubu, u njemu i nastaviti karijeru. A riječ je o klubu s kojim se sporio usred sezone.

- Bio sam u situaciji koja za igrače nije česta, da se sudim sa svojim klubom usred sezone. A predmet spora bio je moj odlazak na bakin sprovod, na što po propisima Udruge euroligaških igrača imam pravo. Kako nitko nije htio popustiti, završili smo na sudu i ja sam u toj parnici pobijedio, no to nije utjecalo na moj status u momčadi. Bio je to nesporazum na koji se više nitko ne obazire.

Osim posljednjeg reprezentativnog ljeta, ovo bi mogla biti i Simonova posljednja internacionalna sezona. Nakon 10 godina pečalbe.

- Pa sve ide prema tome. Već sam u tim godinama kada razmišljam o životu nakon sportske karijere. Budem li zdrav, cilj mi je igrati još koju sezonu, ali u nekom hrvatskom klubu.

Cibona je pokazala izvjesno zanimanje, a ni Simonu ta ideja nije mrska.

- Za sve nas koji smo iz Zagreba, Cibona se nameće sama po sebi. No, treba vidjeti kako će se odvijati situacija oko Cibone i koliko ću ja moći igrati.

Treba li Grad Zagreb zaduženoj Ciboni pružiti ruku spasa?

- Apolitičan sam, no ako ima neki model da se pomogne bilo bi dobro. Zapravo, Grad bi trebao napraviti sve što može. Bila bi velika šteta da takav klub nestane.