Markota potpisao za Dinamo! Na njega me davno navukao moj veliki prijatelj Simon

U nastojanju da se izbori za najviši rang domaćeg klupskog natjecanja, Košarkaški klub Dinamo, vodeća momčad Prve lige, znatno se pojačao. Dinamovci su uspjeli nagovoriti već umirovljenog bivšeg reprezentativca 36-godišnjeg Damira Markotu (209 cm) da se ponovo primi lopte i da im pomogne. I "Šveđo" je na to i pristao pa bi već danas trebao zaigrati u domaćoj Dinamovoj utakmici protiv Kvarnera (19.30, Dvorana Sutinska vrela).

U čast godine osnivanja navijačke skupine Bad Blue Boys (1986), Markota se odlučio za broj 86 i sa svojim velikim internacionalnim iskustvom (NBA liga, Rusija, Litva, Španjolska, Slovenija, Turska, Crna Gora), ali i igračkim umijećem, doista bi trebao biti veliko pojačanje.

- Na Dinamo me još davno navukao moj veliki prijatelj Kruno Simon koji me i odveo na prvu utakmicu Dinama u Maksimiru. Poznate su i naše dogodovštine s gostovanja u Splitu. Energija koja je prisutna u ovom klubu, momčad koja ima sjajnu sinergiju s Boysima, te želja da zaigram pred njima dovela me do toga da ne mogu reći Dinamu "ne". Vjerujem da mogu pomoći u njihovoj želji za ulaskom u HT Premijer ligu i dati doprinos ovoj lijepo priči - kazao je Markota uoči svog povratka na košarkaške parkete.