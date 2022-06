Krije li se iza Nadalove ozljede stopala 'još jedna' doping afera?

U želji da riješi kronični problem sa svojim lijevim stopalom i koliko-toliko nastavi s normalnim životom i igranjem, španjolski tenisač Rafael Nadal (36) podvrgnuo se liječenju radioterapijom. Trodnevni tretman pulsnom radiofrekvencijom (PRF) obavljen je u klinici u Barceloni, nakon čega se rekorder po broju osvojenih Grand Slam turnira (22) vratio na rodnu Mallorcu. I osjeća se dobro.

– Cilj je bio da se umrtve živci u bolnom području lijevog stopala, što bi Rafi umanjilo bolove i omogućilo nastup u Wimbledonu – kazao je Nadalov glasnogovornik Benito Perez Barbadillo.

To može samo Rafa!

Oglasio se i Nadalov liječnik dr. Angel Ruiz-Cottoro, koji je novinarima zazvučao prilično optimistično:

– Rafa je pratio proces i čini se da imamo stanoviti napredak. No prave efekte ove intervencije imat ćemo za nekoliko dana. Ne isključujem mogućnost da ćemo tretman ponoviti – kazao je doktor, dodavši:

– Ono što je Rafa uradio u Parizu pravo je čudo. Noga mu je zbog injekcija u potpunosti utrnula, ali on je prihvatio izazov i do kraja odigrao u takvom stanju. To može samo on – istaknuo je Ruiz-Cottoro, koji smatra da je mirovanje tijekom pandemije loše djelovalo na Rafinu kroničnu ozljedu:

– To je iznimno rijetka ozljeda kod sportaša. Dijagnosticirali smo je još 2004. godine. S vremenom su na kosti koja se nalazi u središnjem dijelu stopala nastupile degenerativne promjene i mi smo dugo tražili rješenje za različite situacije. Stanje se zakompliciralo nakon pandemije jer odmor je loše djelovao na tu ozljedu.

Bik iz Mallorce godinama boluje od Müller-Weissova sindroma, degenerativne bolesti zbog koje dolazi do deformacije kosti koja se nalazi u središnjem dijelu stopala, a neophodna je za njegovu pokretljivost. Rafi praktički odumire kost u stopalu, što uzrokuje jaku bol. U Parizu je on to rješavao injekcijama, ali bolove osjeća i izvan terena, stoga je odlučio probati nešto novo.

O Rafinim problemima sa stopalom svih ovih godina (nije da nije bilo i drugih ozljeda, ali ova je bila dominantna) govorio je i njegov stric i bivši trener Toni Nadal, koji također nije mogao sakriti oduševljenje svojim nećakom.

– Nikad nisam pomišljao da će moj nećak osvojiti sve ono što je osvojio. Iznenađen sam time kako se Rafa odnosi prema tenisu, uz bol koju trpi on više razmišlja o lopti nego o svom stopalu. I na drugim Grand Slam turnirima igrao je s umrtvljenim stopalom, primjerice protiv Federera u Wimbledonu 2008. godine (9:7 za Nadala u petom setu – op. a.). U Monte Carlu 2019., nakon poraza od Fogninija, rekao je da ne može više izdržati, da je umoran od bolova, da mu je potrebna stanka i da neće nastupiti na Roland Garrosu. A ipak je nastupio i osvojio turnir – otkrio je Toni Nadal, okrenuvši se događajima iz bliže prošlosti.

Injekcije nisu utjecale

– Čuli smo se tijekom Australian Opena i rekao mi je da se ne može ni pomaknuti. No nakon dva iscrpljujuća dvoboja, podignuo je formu. On je sposoban nadmašiti samog sebe – naglasio je Toni.

Nakon svega nisu u svjetskim medijima bile rijetke glasine da je "sve ovo s injekcijama i radioterapijom samo krinka za doping", zbog čega su se prozvanima osjetili i vodeći ljudi Svjetske antidopinške agencije (WADA).

- Odbacujem nagađanja da je Nadal bio dopingiran. Takve injekcije nisu na listi zabranjenih supstanci Wade jer se smatra da ne poboljšavaju sportski učinak i da nisu štetne. Nadal je 14 puta osvojio Roland Garros. Prijašnjih 13 puta to je učinio bez potrebe za injekcijama, tako da je vjerojatno da ni ovaj 14. put nije pobijedio zahvaljujući njima - izjavio je Wadin direktor Olivier Niggli.

Ugodno je ovo zazvučalo Nadalovu uhu, a on još nije donio konačnu odluku o tome hoće li nastupiti u Wimbledonu ili ne. No kako se u All England Clubu ove godine, po svemu sudeći, neće igrati za bodove nego samo za prestiž i bogate (nikad veće) novčane nagrade, Španjolcu su mnogo važniji turniri koji dolaze nakon toga, a to su oni iz tzv. američke turneje. Nastupi li na njima, Nadal se može boriti čak i za prvo mjesto na ATP listi na koje će u ponedjeljak zasjesti Danil Medvjedev, a Nadal će biti četvrti.

Rafin stric vjeruje da će njegov nećak ipak nastupiti u Wimbledonu:

– I dalje je jedan od kandidata za osvajanje tog turnira. Ondje je od 2006. do 2011. igrao pet finala zaredom, a trava mu nije strana podloga kako se misli.

Nadal je Wimbledon osvajao 2008. i 2010. godine.