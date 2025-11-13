Naši Portali
PROMJENE U MADRIDU

Kraljevski klub šokirao navijače: Promijenili su ime stadiona

Real Madrid v Manchester City - UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - Santiago Bernabeu
Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Večernji.hr
13.11.2025.
u 14:45

Stadion je nazvan po legendarnom bivšem predsjedniku Reala Santiago Bernabeuu pod čijim je vodstvom klub osvojio prvih šest naslova klupskog prvaka Europe

Real Madrid već je najveći i najpoznatiji nogometni brend na svijetu, no čini se kako se time ne zadovoljavaju. Kraljevski klub ima novu ideju rebrandiranja kluba i modernizacije poslovanja koja će ga učiniti atraktivnijim na tržištu, a dio toga je i promjena imena kultnog stadiona Santiago Bernabeu.

Kako piše španjolski AS, Real će skratiti ime Estadio de Santiago Bernabeu, na samo Bernabeu kako je i poznat govornicima engleskog jezika. Upravo će se na tom stadionu ove nedjelje odigrati prva povijesna utakmica amričkog nogometa (NFL lige) u Španjolskoj. Sučelit će se Washington Commandersi i Miami Dolphinsi.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Stadion je nazvan po legendarnom bivšem predsjedniku Reala Santiago Bernabeuu pod čijim je vodstvom klub osvojio prvih šest naslova klupskog prvaka Europe. Nedavno je prošao kroz veliku obnovu nakon čega je opremljen s tržnicom hrane i barovima koji su dodatan izvor prihoda za Real.

Planira se i izgradnja podzemne garaže, koja je zasad stavljena na čekanje zbog sudskog spora, kao i reformu obližnje stanice metroa. Zbog zvučne izolacije koja bi trebala biti gotova do kraja sljedeće godine, stadion će moći udomačiti i mnoštvo velikih koncerata. Ovog Božića ugostit će veliki tematski park za djecu i obitelji.
Ključne riječi
promjena imena Santiago Bernabeu Real Madrid

