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OVAJ PUT JE BILO STVARNO

Predsjednik Cityja: 'Pep je prijetio odlaskom valjda 100 puta, bio sam mu kao psihijatar'

FILE PHOTO: Manchester City FA Cup and Carabao Cup Victory Parade
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
04.06.2026.
u 16:39

Ne znam bi li on to priznao, ali ja sebe vidim kao njegovog psihijatra. Morao sam mu pomagati godinama. Ne kad je sve išlo glatko, tada je lako, već uvijek u onim izazovnim trenucima

Pep Guardiola nakon deset vrlo uspješnih sezona odlučio je napustiti Manchester City ovog ljeta. Prošlog mjeseca emotivno se oprostio od kluba i navijača. Njegov nasljednik bit će Enzo Maresca. a još nije poznato koji će Guardiolin sljedeći potez biti. 

Predsjednik Građana Khaldoon Al Mubarak dao je intervju za Daily Mail u kojem se osvrnuo na Guardiolinu vladavinu klubom i budućnost pod Marescom. Otkrio je kako je 55-godišnji Španjolac često prijetio odlaskom s klupe tijekom posljednjih deset sezona.

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- Ne znam bi li on to priznao, ali ja sebe vidim kao njegovog psihijatra. Morao sam mu pomagati godinama. Ne kad je sve išlo glatko, tada je lako, već uvijek u onim izazovnim trenucima. Tijekom proteklih 10 godina neizbježno smo imali mnogo uspona i ponešto padova. A u tim teškim razdobljima, morate znati, prijetio je odlaskom valjda 100 puta - rekao je Al Mubarak.

Opisao je i kako je njihov odnos izgledao dok su surađivali:

- S Pepom sam uvijek imao jasan odnos. Kad god bi htio otići ili mislio da je vrijeme, uvijek bih ga uvjerio da se vrati. Postoje trenuci koji nisu stvarni i on zapravo treba nekoga da ga vrati. I uvijek sam znao da će jednom doći trenutak kad će biti stvarno - dodao je pa otkrio kako je taj trenutak stigao ove sezone.

- Došli smo do toga ove godine. I znao sam to, zato se nisam borio protiv odluke. Svih ovih godina uvijek sam se borio i uvijek ga vraćao jer sam znao da je to ispravno. Ali u ovom konkretnom slučaju, mislim da je on znao, a ja sam znao da on zna, i zato je to bila prava stvar za njega i bilo je prirodno. Reći ću vam, uopće se nisam protivio jer sam znao da je ovo bio taj jedan put kad je doista mislio ozbiljno - zaključio je.
Ključne riječi
odlazak prijetnje Pep Guardiola predsjednik kluba Manchester City

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