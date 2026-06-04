Predsjednik Cityja: 'Pep je prijetio odlaskom valjda 100 puta, bio sam mu kao psihijatar'

Pep Guardiola nakon deset vrlo uspješnih sezona odlučio je napustiti Manchester City ovog ljeta. Prošlog mjeseca emotivno se oprostio od kluba i navijača. Njegov nasljednik bit će Enzo Maresca. a još nije poznato koji će Guardiolin sljedeći potez biti.

Predsjednik Građana Khaldoon Al Mubarak dao je intervju za Daily Mail u kojem se osvrnuo na Guardiolinu vladavinu klubom i budućnost pod Marescom. Otkrio je kako je 55-godišnji Španjolac često prijetio odlaskom s klupe tijekom posljednjih deset sezona.

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- Ne znam bi li on to priznao, ali ja sebe vidim kao njegovog psihijatra. Morao sam mu pomagati godinama. Ne kad je sve išlo glatko, tada je lako, već uvijek u onim izazovnim trenucima. Tijekom proteklih 10 godina neizbježno smo imali mnogo uspona i ponešto padova. A u tim teškim razdobljima, morate znati, prijetio je odlaskom valjda 100 puta - rekao je Al Mubarak.

Opisao je i kako je njihov odnos izgledao dok su surađivali:

- S Pepom sam uvijek imao jasan odnos. Kad god bi htio otići ili mislio da je vrijeme, uvijek bih ga uvjerio da se vrati. Postoje trenuci koji nisu stvarni i on zapravo treba nekoga da ga vrati. I uvijek sam znao da će jednom doći trenutak kad će biti stvarno - dodao je pa otkrio kako je taj trenutak stigao ove sezone.

- Došli smo do toga ove godine. I znao sam to, zato se nisam borio protiv odluke. Svih ovih godina uvijek sam se borio i uvijek ga vraćao jer sam znao da je to ispravno. Ali u ovom konkretnom slučaju, mislim da je on znao, a ja sam znao da on zna, i zato je to bila prava stvar za njega i bilo je prirodno. Reći ću vam, uopće se nisam protivio jer sam znao da je ovo bio taj jedan put kad je doista mislio ozbiljno - zaključio je.