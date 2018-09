Krajan: Amerikanci ostali i bez Jacka Socka, sad smo još veći favoriti

Amerikanci su to sakrili, ali samo na jedan dan. Zbog ozljede u finalu parova na US Openu, dolazak u Zadar otkazao je i Jack Sock (u paru s Mikeom Bryanom i osvajač turnira), a u utorak je kao njegova zamjena stigao naknadno pozvani Ryan Harrison.

Potvrdio je to i američki izbornik Jim Courier na konferenciji za novinare dan uoči službenog ždrijeba polufinalnog susreta Davisova kupa u Zadru između reprezentacija Hrvatske i SAD-a.

[video: 26705 / ]

- Nije nam drago, no takve se stvari događaju u Davisovu kupu. Ni prvi, ni zadnji put. Umjesto Jacka, momčadi se pridružio Ryan Harrison - objasnio je Courier istaknuvši dobro raspoloženje u američkoj reprezentaciji.

Courier: Stadion je lijep

- Uvjeti su dobri, stadion je jako lijep. Uistinu smo zadovoljni. Istina je da smo gubili u dosadašnjim susretima protiv Hrvatske, no ovaj put vjerujemo u uspjeh. Kakva god situacija bila, loptice ne pamte ono što je bilo ranije, već o svemu odlučuju oni koji ih udaraju - slikovit je bio Courier.

Izostanak Jacka Socka dodatno je pojačao optimizam u našim redovima, iako s Amerikancima uvijek treba biti oprezan. Evo kako je tu novost prokomentirao hrvatski izbornik Željko Krajan:

- Sigurno je da smo izostankom Socka još veći favoriti. Za mene je on bolji dio američke kombinacije i sad je jasno da će naši dečki imati u subotnjim parovima više izgleda za uspjeh. Općenito, smatram da smo, nakon njegovog i Isnerovog nedolaska, 20 do 30 posto veći favoriti za ukupnu pobjedu u ovom dvoboju - kazao je naš izbornik još jednom naglasivši zadovoljstvo što na raspolaganju ima u ovom trenutku najjači mogući sastav.

- Povratkom Mate Pavića u reprezentaciju mi smo praktično dobili pravi “dream team” što nam daje dodatni vjetar u leđa u ovom dvoboju - napomenuo je Krajan.

Osvrnuo se i na učinak Hrvatske od 4-0 u pobjedama u mečevima protiv SAD-a.

- Teško je reći u čemu je tajna tih naših uspjeha. Kad igramo protiv njih, uvijek je nešto posebno u zraku. Naši dečki su posebno inspirirani u tim mečevima, sjetimo se samo uspjeha protiv njih kad su s druge strane mreže bile zvijezde poput Agassija, Roddicka, braće Bryan... Svjesni smo da će naš veliki niz protiv Amerikanaca prije ili kasnije doći do svog kraja, no nadam se da se to neće dogoditi ovaj vikend i da ćemo u finale otići mi - zaključio je Krajan kojemu će dvoboj protiv Amerikanca biti 17. na klupi hrvatske reprezentacije (počeo je 2012. godine). Zasad ima učinak 10-6.

Ždrijeb ispred sv. Donata

Službeni ždrijeb susreta Hrvatska - SAD održat će se danas u 11.30 sati ispred Crkve sv. Donata. Za Hrvatsku će u pojedinačnim dvobojima koji počinju u petak u 11 sati sigurano zaigrati Marin Čilić i Borna Ćorić, dok se kod Amerikanaca to ne može pouzdano reći.

Courier u tom smislu i dalje ima malo veći prostor za manevar, iako je gotovo sigurno da će pružiti priliku iskusnom Steveu Johnsonu. Prvo stoga što je najbolje plasiran (30. na ATP listi) a drugo, i možda važnije, što jedini od Amerikanaca ima pozitivan učinak na zemlji (ove godine 11-4, ukupno 27-23) a dobio je i Ćorića u njihovu jedinom dosadašnjem dvoboju, lani na Roland Garrosu.

Drugu ploču treba tražiti između mladog Francesa Tiafoea (ove godine 6-5 na zemlji, ukupno 6-10) i Ryana Harrisona (13-26 na zemlji) koji protiv Borne ima 1-0, ali protiv Marina 1-7. Za susret parova Mikeu Bryanu će vjerojatno pridružiti Sama Querreya.

Naš par će gotovo sigurno činiti iskusni Ivan Dodig i mladi Mate Pavić. Posljednji put kad su igrali zajedno, u Hamburgu prošle godine, osvojili su turnir.

Zanimljivo je da će jedan od sudaca u Zadru biti i Portugalac Carlos Ramos za kojega je šira javnost čula nakon što je Sereni Williams u nedavnom finalu US Opena, sasvim opravdano, oduzeo gem. Na vrhuncu skandaloznog ponašanja Serena je sucu rekla da je “lopov”, zbog čega je naknadno kažnjena i sa 17.000 USD.

