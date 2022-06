Kovačev Wolfsburg morat će Dinamu za Franjića ponuditi više od pet milijuna eura

Dinamo je dosad samo kupovao, doveo je trojicu odličnih igrača i potrošio već šest milijuna eura. Dok je Josip Drmić došao bez odštete, kao slobodan igrač, plavi su za Roberta Ljubičića bečkom Rapidu platili 2,5 milijuna eura, a Atalanti za Boška Šutala, procjenjuje se, 3,5 milijuna eura.

Čini se da se ozbiljno približilo vrijeme i za prve odlaske, ne mislimo na posudbe, na koje je već otišlo nekoliko igrača, nego na ozbiljnu prodaju. Prvi bi iz Maksimira, i to jako brzo, mogao otići Bartol Franjić. Naime, želi ga njemački bundesligaš Wolfsburg, koji je nedavno preuzeo bivši hrvatski izbornik Niko Kovač.

Šanse za transfer 67 posto

Njemački mediji nagađaju da je Wolfsburg ponudio pet milijuna eura te još neke bonuse, ali Dinamo želi više. Koliko znamo, prodajom Franjića klub želi nadoknaditi zasad potrošenih šest milijuna eura za Ljubičića i Šutala, a još i nešto zaraditi uz bonuse za nastupe, klupske uspjehe, pa i dio od budućeg transfera.

Stranica koja se bavi transferima i vrijednostima igrača, Transfermarkt, procijenila je da je Franjićeva vrijednost 4,5 milijuna eura, dakle nije to daleko od realne cijene i onoga što Dinamo traži, a procjenjuje i da je trenutačno 67 posto vjerojatnosti da će se taj transfer i dogoditi.

Bartol Franjić je s plavima na pripremama u Sloveniji, Dinamo danas (18 sati) ondje igra prvu pripremnu utakmicu. Suparnik mu je makedonski klub Shkëndija, što je dobra priprema za drugo pretkolo Lige prvaka jer bi baš s makedonskim klubom Shkupijem, kojemu je trener Goce Sedloski, plavi mogli igrati u tom dijelu kvalifikacija. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Franjić igrati ili biti u konkurenciji za tu utakmicu ili se već polako pakirati za put u grad Volkswagena.

Navodno je Franjić pristao na prelazak u Bundesligu, samo se još klubovi moraju dogovoriti o uvjetima transfera, a očito i nisu daleko od toga.

Dinamo neće biti u minusu

Prodaja Franjića bio bi dobar posao. Naravno da nikad nije idealno kad ode mladi, 22-godišnji domaći dečko, izdanak Dinamove nogometne škole, no plavi njegovim odlaskom ne bi puno izgubili, a lijepo bi mogli zaraditi. Naime, imaju puno rješenja za poziciju zadnjeg veznog, što je Franjićeva primarna pozicija. Tu su Ademi, Mišić, Bulat i Gojak, a sad je došao i Ljubičić.

Ne bi trebalo iznenaditi ni da su plavi znali da bi Franjić mogao otići, pa su na vrijeme doveli Ljubičića. Ono što većina igrača koji su u Dinamu konkurencija Franjiću ne može, to je da on može igrati na više pozicija. Uostalom, u Dinamu je više igrao na mjestu lijevog beka i stopera nego na poziciji zadnjeg veznog. A Ante Čačić ionako ne voli kemijati s igračima, voli ih stavljati na njihove osnovne pozicije, tako da ni u tome Dinamo neće biti u minusu. No, zato bi u plusu mogao biti Wolfsburg jer Kovač ne traži samo zadnjeg veznog, nego i lijevog beka, pa mu Franjić može biti od velike koristi na obje pozicije.

Iako su mu tek 22 godine, Franjić je već odigrao puno utakmica, igrao je odlično u juniorskoj Ligi prvaka, za drugu momčad, a potom i za prvu. Za najbolji sastav plavih odigrao je 82 utakmice, od toga čak 24 u Europi, u kvalifikacijama za Ligu prvaka i u Europskoj ligi, pa bi Niko Kovač, ostvari li se transfer, dobio dovoljno iskusnog i vrlo perspektivnog igrača.

Od svih onih za koje se govorilo da bi ovog ljeta mogli otići (Livaković, Ivanušec, Oršić, pa i izuzetno atraktivan Šutalo), čini se da će Bartol Franjić biti prvi koji će otići i postati, nakon Marija Mandžukića i Josipa Brekala, treći igrač koji iz Maksimira odlazi u Wolfsburg.