Kolega stao u obranu Zrinke Ljutić: 'Nitko joj nema pravo suditi, ona je već pobjednica'

Posljednjeg dana Svjetskog prvenstva u skijanju Hrvatsku će u muškom slalomu predstavljati četiri naša skijaša. Samuel Kolega startat će 15., Filip Zubčić 20., Istok Rodeš 32., a Matej Vidović krenut će s brojem 45.

Kolega bi mogao biti posljednja hrvatska uzdanica za medalju na SP-u u austrijskom Saalbachu. Jednom je ove sezone u Svjetskom kupu ove sezone već završio na postolju, a u nedjelju će tražiti novi veliki rezultat. U razgovoru za Novu TV prije najave svog nastupa prokomentirao je nastup Zrinke Ljutić koja je u ženskom slalomu bila deveta.

"Zrinkin nastupi su završili, dva Top 10 plasmana, svaka čast. Mislim da ju nitko nema pravo suditi za današnji nastup. Ona ima 21 godinu, nije bila 39., bila je deveta, Top 10. Ja bih joj rekao svaka čast, ona je već serijska pobjednica u Svjetskom kupu. Mlada je i mislim da je čeka još puno nastupa i svjetskih prvenstava, ja joj nemam što reći", rekao je Kolega.

Zrinki je zajedno s Filipom Zubčićem nakon njenog subotnjeg nastupa poklonio cvijeće. A onda se osvrnuo na svoje izglede u slalomu.

"Sezona zasad ide u jako dobrom smjeru. Bilo je malo oscijalacija. Sad kad sam došao do postolja i do tog da konkuriram za postolje, moram naći recept da to primijnenim na svakoj utrci. Jasno, tome svi teže. Nadam se da ću to uspjeti naći na ovoj utrci", rekao je.