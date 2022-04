Klopp produžio vjernost Liverpoolu pa objasnio kako se osjeća

Trener Liverpoola Juergen Klopp potpisao je dvogodišnji produžetak ugovora koji će ga zadržati na Anfieldu do 2026., dajući klubu ogroman poticaj uoči odlučujućeg razdoblja u kojem bi mogli osvojiti neviđenu četverostruku krunu.

Liverpool je u priopćenju u četvrtak potvrdio da su pomoćni menadžeri Pep Lijnders i Peter Krawietz također potpisali produljenje ugovora s klubom iz Premier lige.

Klopp, koji je u Liverpool došao iz Borussije Dortmund u listopadu 2015., rekao je u ožujku da će ostati na čelu kluba nakon isteka prethodnog ugovora 2024. samo ako bude imao dovoljno energije.

"Postoji toliko riječi koje bih mogao upotrijebiti da opišem kako se osjećam zbog ove vijesti... oduševljen, ponizan, blagoslovljen, privilegiran i uzbuđen bio bi početak", rekao je Klopp u izjavi.

Foto: Pixsell/Reuters

„Sve dok sam ja ovdje, naši su vlasnici bili nevjerojatno predani i energični u vezi s ovim klubom i jasno je da se to sada odnosi na našu budućnost. Ovo mjesto ima toliko toga za voljeti. Znao sam da prije nego što sam došao ovdje, da sam ga još bolje upoznao nakon što sam stigao i sada ga znam više nego ikada prije."

Klopp (54) je, osvojio pet trofeja u sedam godina u Liverpoolu, Redse je odveo do pobjede u Ligi prvaka, Svjetskom klupskom prvenstvu i UEFA Superkupu 2019. prije nego što je sljedeće godine osvojio Premier ligu. Liverpool ostaje na putu da osvoji četiri naslova ove sezone, nakon što je u veljači osvojio Liga kup i stigao do finala FA kupa, dok zaostaje za liderom Premier lige Manchester Cityjem samo bod s pet utakmica do kraja. U Ligi prvaka igraju polufinale s Villarealom.

