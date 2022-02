Kineska tenisačica koja je podigla svijet na noge bodrila Kineskinju rođenu u SAD-u

Kineskinja Eileen Gu osvojila je naslov olimpijske pobjednice u slobodnom skijanju u disciplini Big Air na ZOI u Pekingu ispred Francuskinje Tess Ledeux i Švicarke Mathilde Germaud.

Gu (18), koja je rođena u SAD-u, do zlata je stigla odličnom izvedbom u trećoj seriji kojom se s treće pozicije uspela na prvu slavivši sa 188.25 bodova, 0.75 više od glavne favoritkinje Ledeux (20), trostruke pobjednice X igara, dok je brončana Germaud osvojila 182.50 bodova.

Foto: PAUL HANNA/NEWSCOM China's Eileen Gu reacts on the podium after winning the gold medal at the Olympic Freestyle Skiing Women's Freeski Big Air Final at the Shougang venue of the Beijing 2022 Winter Olympics on Tuesday, February 8, 2022. Photo by Paul Hanna/UPI Photo via Newscom Photo: PAUL HANNA/NEWSCOM

Ovo je već treće zlatno odličje za domaćine na ZOI u Pekingu čime je Kina trenutačno izbila na vrh ljestvice osvajača medalja. Kina sada ima tri zlata i dva srebra, druga je Švedska s tri zlata, a treća Rusija ima dva zlata, tri srebra i dvije bronce.

Trijumf Gu s tribina je uživo pratila i kineska tenisačica Peng Shuai, za čiju dobrobit je svjetska javnost bila vrlo zabrinuta posljednjih mjeseci jer je nestala iz javnosti nakon optužbi za seksualno zlostavljanje od strane visokopozicioniranog kineskog političara.

S Peng se tijekom natjecanja sastao i predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Thomas Bach, koji je s tenisačicom i večerao u subotu.