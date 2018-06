Khabib potvrdio sve glasnija nagađanja oko velike borbe s McGregorom

Sve se više posljednjih tjedana priča o borbi između aktualnog i bivšeg prvaka lake kategorije, a sada je Khabib Nurmagomedov i sam otkrio da UFC dogovara njegov veliki okršaj s Conorom McGregorom, piše Fight Site.

“Kada mi UFC odredi borbu doći ću u Kaliforniju i ostati tamo u AKA-u devet tjedana do meča. Uskoro dolazim u SAD i započinjem s trening kampom”, izjavio je neporaženi Dagestanac tijekom Live Raise emitiranja.

Khabibova želja je jasna, on želi još ove godine po prvi puta braniti pojas osvojen početkom travnja u meču s Alom Iaquintom.

“Želim braniti titulu još ove godine. Što se tiče protivnika… To nisam siguran, ali reći ću da UFC radi na organizaciji borbe mene i Conora. No daju li mi nekog drugog, tipa ‘GSP-a’ ili pobjednika meča Eddie Alvarez – Dustin Poirier, prihvatit ću i to. Svejedno mi je”, otkrio je Khabib i tako potvrdio nagađanja, o kojima je nešto nedavno imao za reći i trener irske zvijezde.

Naglasimo i to da Irac još uvijek mora riješiti probleme sa zakonom koje ima u američkoj državi New York te ga već za dva dana očekuje novo ročište na suđenju radi napada na autobus s borcima uoči UFC 223 priredbe.