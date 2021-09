Kekov splitski mentor: Volio bih da Matjaž bude izbornik Hrvatske i ne bi me iznenadilo da tako bude

Kajo Grubišić, jedan vitalni, lucidni, britki splitski 81-godišnjak, davno je umirovljeni nogometni trener. Gospodin Grubišić živi u Splitu, ali je zapravo Solinjanin, u lokalnom je klubu nekada i igrao nogomet, potom u Splitu, Mariboru i austrijskom GAK-u. Kao trener radio je u Solinu (“1982. godine bio je to jedini klub mjesne zajednice koji je igrao tadašnju drugu ligu”, kaže g. Kajo), potom u celjskom Publikumu, pa u GAK-u, na kraju i kao asistent u stručnom stožeru u NK Maribor.

Porazi mu teško padaju

Upravo je Maribor u našemu fokusu u splitskoj ćakuli s g. Grubišićem, budući da je upravo on, taj samozatajni nogometni stručnjak koji nogomet ima u malom prstu i mogao bi o njemu diskutirati satima, cijelu karijeru bio trenerski mentor slovenskoga izbornika Matjaža Keka. Na riječ “mentor” gospodinu Kaji bilo je malo nelagodno premda se zna, a i on to potvrđuje, da je Kek trenerski rastao upravo uz njega.

– Keka poznajem još od 1993. godine, kada je bio nogometaš austrijskoga GAK-a u kojemu sam tada bio asistent treneru Milanu Miklaviču. Potom sam istu funkciju imao u Mariboru, uz trenera Prašnikara, kada smo 1999. godine osvojili naslov prvaka, a potom igrali u Ligi prvaka u skupini s Lazijem, Bayerom i kijevskim Dinamom. Matjaž Kek bio je Prašnikarov nasljednik na klupi Maribora, praktički iz kopački uskočio je u trenirku – počeo je svoju priču Kajo Grubišić.

S Kekom je, kaže, kliknuo na prvu. Iako priznaje da među njima stvari nisu oduvijek funkcionirale glatko.

– Imali smo mi naših razmirica, znalo se dogoditi da na neke stvari u nogometu ne gledamo jednako pa je svatko vukao na svoju stranu, ali naš odnos uvijek je bio pun uvažavanja. Kek je kao mlad trener dobio šansu voditi Maribor (s 39 godina, nap. a) te je vrlo brzo sazrijevao, a ja sam u tom razdoblju bio uz njega – ističe Grubišić koji je cijeli Kekov trenerski put, do dana današnjega, njegov čovjek od povjerenja, bliski prijatelj i stručnjak čije će mišljenje uvažiti.

Kakav je Kek bio trener na svojim počecima?

– Nepovjerljiv, ali ne prema meni, a usto je jako, jako teško podnosio poraze. Uh, tada je bio baš gadan, porazi su ga “ubijali”. No to su zaista bili počeci, kada je još trenerski sazrijevao, s vremenom je postao podnošljiviji – nasmijao se g. Grubišić.

Matjaž Kek, inače, kao mladić dolazio je u Split. Nikada nije skrivao da je nekada bio Hajdukov navijač i pohodio je utakmice bijelih (“Volio je Juricu Jerkovića i Slavišu Žungula”, kaže Grubišić). Ali, ako je tako, zašto Matjaž Kek nikada nije postao Hajdukov trener?

– U par navrata i to je bilo aktualno. Posljednji put kada su ga zvali zaključeno je da nakon odbijanja klupe Dinama, a potom i s izborničkim ugovorom u Sloveniji to jednostavno nije opcija – kazao nam je naš sugovornik.

Dok je Matjaž Kek bio trener Rijeke (2013.-2018.), njih dvojica stalno su održavala kontakte. Kek se nije libio pitati svoga mentora o pojedinim igračima, momčadima... Jeste li vi onda bili njegov savjetnik u šampionskoj Rijeci, pitali smo Grubišića.

– Ne, Keku tada više nisu trebali savjeti, on se već bio izgradio kao trener, stekao ime i reputaciju. Rekao bih ovako: mišljenje da, savjet ne – ističe Grubišić.

Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Slovenia v Malta Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Slovenia v Malta - Stozice Stadium, Ljubljana, Slovenia - September 4, 2021 Slovenia coach Matjaz Kek reacts REUTERS/Borut Zivulovic BORUT ZIVULOVIC

Biste li pomogli Keku svojim mišljenjem o načinu igre, eventualnim slabostima hrvatske reprezentacije?

– Kada bi me on to pitao, ja bih mu iskreno rekao o vrlinama i o manama hrvatske reprezentacije. No isto tako znam da on to neće tražiti od mene i dovesti me u tu situaciju. On ima savršeni uvid u igru Hrvatske i ne treba mu moja pomoć – naglašava Grubišić.

Je li Keku kao Slovencu i treneru koji se proslavio u Hrvatskoj utakmica protiv Hrvatske ogroman motiv? Nije li najslađe zagorčati susjedu?

– Ne, uopće nije tako. Kek je profesionalac koji bi, i da je izbornik Hrvatske, s istim žarom želio pobijediti Sloveniju – uzvraća Grubišić.

Vidite li takvu mogućnost, da Kek jednoga dana bude izbornik Hrvatske?

– Zašto ne? On je već jednom i bio kandidat za izbornika Hrvatske, kada ga je za tu funkciju bio predložio Damir Mišković. Kek je trenerski sazrio, moderan je europski stručnjak, zna sve o nogometu, zna kako pristupiti igraču i iz njega izvući maksimum, ali svjestan da biti trener ne uključuje samo nogometna znanja. Kek je danas kompletna ličnost za neki europski klub iz liga petice ili jaku reprezentaciju. Ja bih ga volio vidjeti na klupi Hrvatske – tvrdi Grubišić.

Specijalac za ovakve susrete

Kada je Keku bio najteže u trenerskoj karijeri?

– Jako je teško bio podnio kada je 2000. godine bio smijenjen u Mariboru. Tada sam ga ja naslijedio na klupi i vodio tri utakmice uz novoga šefa Ivu Šuška, koji je doista bio gospodin u svakome smislu. Međutim, iz solidarnosti prema Keku i ja sam tada napustio Maribor – prisjeća se Grubišić.

Kako Kek diše uoči dolaska u Split?

– Kek je miran, siguran u sebe, a specijalac je za ovakve utakmice. Jer, Hrvatska je, kada igra kod kuće, k tome još i u Splitu, uvijek pod pritiskom. Premda treba biti objektivan i reći kako Hrvatska ima veći potencijal, veću širinu i kvalitetu od slovenske reprezentacije – zaključio je Kajo Grubišić.

Inače, na utakmicu u Split dolazi Kekova supruga Gordana, a poslije utakmice idu skupa na odmor u Sukošan. Kek će tamo 9. rujna proslaviti šezdeseti rođendan.

