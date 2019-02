Karlović otkrio dramu koju je proživljavao: 'Mislio sam da imam moždani'

Dok sjedi u predvorju hotela Long Island Marriott, smještenog samo nekoliko minuta hoda od glasovitog Nassau Coliseuma, gdje se upravo igrao New York Open, Ivo Karlović ne privlači pažnju prolaznika. Karloviću se to sviđa. On je tih, skroman i samozatajan. Čak 211 centimetara visok Hrvat nije navikao hvaliti sam sebe, započeo je svoj intervju s Ivom Karlovićem Steve Flink za portal tennis.com.

"Karlović ima mnogo razloga biti zadovoljan svojom karijerom dok se približava 40. rođendanu. Diktafon je uključen. On je spreman za razgovor. Prvo pitanje je očekivano. Je li kao 20-godišnjak mogao zamisliti da će i s 40 godina biti u Top 100?" piše Flink.

”Ne. U to vrijeme nije bilo uobičajeno igrati tako dugo. Samo je nekoliko igrača imalo takvu karijeru. Nadao sam se da ću igrati otprilike do 30. godine, ali dobar je osjećaj biti ovdje i na pragu 40”, kaže Karlović.

"Koji je glavni faktor njegove dugovječnosti kao vrhunskog tenisača?"

”Kao prvo, dosta sam kasno startao. Tek negdje s 24 godine počeo sam igrati zaista dobro. Drugi igrači probiju se s 18 ili 19. Drugo, tjelesne pripreme koje prolazim dosta su mi pomogle. Nisam mnogo mijenjao u svojim treninzima", odgovorio je naš tenisač.

Otkrio je Karlović i koja je bila prijelomna točka u njegovoj karijeri, a bio je to susret prvog kola Wimbledona 2003. godine protiv branitelja naslova Leytona Hewitta kada je naš igrač šokirao Australca i slavio.

”Sjećam se kako sam izišao na teren i rastreseno gledao oko sebe. Čini mi se da je to trajalo otprilike sat i pol, a onda sam se ipak fokusirao na meč. Bilo mi je teško jer trebalo se prilagoditi ne samo na meč nego i na ambijent i na publiku. Sve je to bilo potpuno novo za mene. To je definitivno bila i jedna od najboljih uspomena u mojoj karijeri. To je bila prijelomna točka. Tada sam shvatio da mogu igrati i protiv najboljih. Osjećao sam da pripadam tom društvu."

Sljedeći prijelomni trenutak bila je pobjeda tie-breakom u posljednjem setu protiv Rogera Federera u četvrtfinalu Mastersa 1000 u Cincinnatiju u kolovozu 2008. Ta ga je pobjeda lansirala na 14. mjesto ATP ljestvice, odnosno do najboljeg plasmana karijere. Bila je to i njegova jedina pobjeda protiv švicarskog tenisača u 14 međusobnih mečeva, no radilo se redom o teškim mečevima.

”Bio sam zaista sretan. U tom meču s Federerom osvojio sam dosta poena na svoj drugi servis. Imao je problema s reternima. To je bilo ključno", rekao je Karlović.

Karlović je jedan od rijetkih koji ima pozitivan omjer s Đokovićem (2-1) iako naš tenisač tvrdi da to nije istina.

”Zapravo smo odigrali četiri meča, jer imam još jednu pobjedu protiv Novaka u kvalifikacijama u Madridu 2005. godine", dodao je.

Karlovićeva je karijera bila pod upitnikom 2013. godine nakon što je 2013. dobio encefalitis.

”Bilo je strašno. Ruka mi je utrnula. Mislio sam da se radi o moždanom udaru, ali onda sam shvatio što je zapravo bilo. Imao sam sreće da je virusni, a ne bakterijski. Rekli su mi da je to moglo doći od ugriza pauka ili nečeg sličnog", kazao je "dr. Ivo".

