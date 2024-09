Kandidat za Dinamova trenera osmišljavao je čuveni transparent BBB-a davne 1991. godine

CJELOKUPNI PREGLED

Kakav je bio mandat Sergeja Jakirovića? U 21. stoljeću je bilo osam uspješnijih trenera Dinama

Ukupno gledano, Jakirović je vodio Dinamo u točno 60 utakmica, što je četvrti najdugotrajniji mandat na klupi Dinama u 21. stoljeću. Jedino su dugotrajnije mandate imali Zoran Mamić od 2013. do 2016. (141 utakmica), Nenad Bjelica od 2018. do 2020. (100 utakmica) te Krunoslav Jurčić od 2009. do 2010. (64 utakmice)