Kakav je bio mandat Sergeja Jakirovića? U 21. stoljeću je bilo osam uspješnijih trenera Dinama

Nakon gotovo 13 mjeseci na funkciji, mandat Sergeja Jakirovića kao trenera Dinama je završen. Klub je u četvrtak ujutro službeno objavio sporazmni raskid suradnje s 47-godišnjim trenerom nakon povijesno visokog 9:2 poraza protiv Bayerna u prvom kolu Lige prvaka.

Budući da je mandat i službeno završen, sad možemo podvući crtu i pogledati što je to sve Jakirović napravio na klupi Dinama od 21. kolovoza 2023. godine.

Jakirović je u Dinamo došao iz Rijeke nakon što je uručen otkaz Igoru Bišćanu, koji je dobio svoje papire povodom dramatičnog ispadanja od grčkog AEK-a u trećem pretkolu Lige prvaka.

Svoj debi na klupi Dinama je Jakirović odradio 3:1 pobjedom u prvoj utakmici doigravanja za Europsku ligu protiv Sparte Prag. Međutim, ubrzo nakon toga je uslijedio prvi veliki Dinamov posrtaj pod tada novim trenerom. Sparta je u uzvratu u Pragu slavila 4:1, i Dinamo je završio u Konferencijskoj ligi.

Kako je već velik broj puta pisano, Jakirović nikad nije imao veliku podršku vrha Dinama, niti u staroj, a niti u ovoj novoj garnituri nakon što je izborima za predsjednika izabran Velimir Zajec. Međutim, preživio je dosta teških poraza i situacija. Prvo taj već spomenuti kod Sparte, potom i one u skupini Konferencijske lige, dvaput protiv Viktorije Plzen te jednom od nemjerljivo slabijeg Ballkanija, no dobio je strpljenje Uprave i na kraju uspio dogurati do drugog mjesta u skupini i proljeća u Europi.

Težak je za Jakirovića bio i početak proljetnog dijela sezone, kad je u prvoj utakmici na Maksimiru izgubio s visokih 3:0 protiv Lokomotive i gubio korak za konkurentima za naslov prvaka. No opet je kupio mir prolaskom protiv moćnog španjolskog Betisa u prvoj rundi nokaut faze Konferencijske lige. Upravo u sljedećoj rundi je došao i jedan od njegovih najvećih poraza; nakon ostvarene 2:0 prednosti protiv Paoka u prvom dvoboju, Dinamo je u Solunu stradao s teških 5:1 i završio svoj europski put. Bio je to drugi put u kratkom periodu da je Dinamo pod Jakirovićem u Europi ispao u nekom formatu nokaut sistema nakon ostvarena dva pogotka prednosti u prvom susretu.

Nakon toga je, pak, Dinamo u završnici sezone ušao u fenomenalnu formu. Od ispadanja protiv Paoka pa sve do kraja sezone u 14 utakmica Dinamo je upisao 12 pobjeda i dva remija te suvereno osvojio naslove u HNL-u i u Kupu. Prva dvostruka kruna nakon tri godine je bila osigurana, te je atmosfera oko Jakirovića i stožera bila pozitivna.

Pozitivan je bio i ulazak u ovu sezonu. U prvih šest utakmica Dinamo je upisivao isključivo pobjede, četiri u prvenstvu te dvije u play-offu za Ligu prvaka protiv azerbajdžanskog prvaka Qarabaga. Osigurao se ulazak u Ligu prvaka te samim time i velika financijska injekcija, a na domaćim travnjacima se sve činilo sjajno.

Sjajno sve do početka rujna. Prvog dana rujna Dinamo je remizirao 1:1 na Rujevici kod Rijeke koja je samo par dana prije toga doživjela ogroman 5:0 poraz kod slovenske Olimpije, a potom je upisan i bolan 1:0 poraz u derbiju protiv Hajduka na Maksimiru u tjednu u kojem je Hajduk proživljavao teške trenutke nakon otkaza Nikoli Kaliniću na mjestu sportskog direktora te kompletne drame oko predsjednika i Nadzornog odbora. Posljednji udarac za Jakirovića u ovom periodu bio je taj povijesni 9:2 poraz kod Bayerna, koji ne samo da je najteži poraz u Dinamovoj europskoj povijesti, nego i najteži Dinamov poraz općenito u natjecateljskim utakmicama.

Ukupno gledano, Jakirović je vodio Dinamo u točno 60 utakmica, što je četvrti najdugotrajniji mandat na klupi Dinama u 21. stoljeću. Jedino su dugotrajnije mandate imali Zoran Mamić od 2013. do 2016. (141 utakmica), Nenad Bjelica od 2018. do 2020. (100 utakmica) te Krunoslav Jurčić od 2009. do 2010. (64 utakmice).

U tih 60 utakmica Dinamo je pod Jakirovićem upisao 41 pobjedu, devet remija i deset poraza. Kad bismo sve te utakmice pretvorili u bodovni učinak, Jakirović je kao trener Dinama osvajao 2,20 bodova po utakmici. Ta ga brojka stavlja na deseto mjesto trenerskih mandata po učinkovitosti u 21. stoljeću, odnosno na deveto mjesto trenera. Najuspješniji je u toj kategoriji mandat Branka Ivankovića koji je završio prije 16 godina, a tijekom kojeg je Dinamo ostvario učinak od 2,40 bodova po utakmici. Ispred Jakirovića su tu još i dva različita mandata Zorana Mamića te mandati Nenada Bjelice, Krune Jurčića, Vahida Halilhodžića, Josipa Kuže, Marija Cvitanovića i Zvonimira Solde.