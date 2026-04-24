Poljski premijer se obraćao novinarima pa namignuo zbog jednog kolege: 'Ne, ne, to je šala'

Čelnici i čelnice Europske unije okupili su se na neformalnom sastanku na Cipru kako bi razgovarali o geopolitičkim okolnostima i odgovoru Europe te o Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Poljski premijer Donald Tusk rekao je pritom novinarima da među čelnicima vlada ogromno olakšanje jer "prvi put nakon nekoliko godina nema Rusa u prostoriji”. Potom je namignuo novinarima dok je njegov slovački kolega Robert Fico prolazio pokraj njih, navodi Politico. "Ne, ne, to je šala”, brzo je dodao Tusk. Fico je, inače, bio jedan od najglasnijih protivnika politike bloka prema Ukrajini, odmah nakon mađarskog premijera u odlasku Viktora Orbána.

Tusk je rekao da je "pomalo skeptičan” prema mogućnosti pregovora s Rusijom o okončanju rata u Ukrajini te je pozvao EU da bude što je moguće oštrija u kaznama prema Moskvi. Potom je pozdravio pobjedu Pétera Magyara u Mađarskoj kao dokaz da "demokrati nisu gubitnici”. Kasnije se oglasio i na platformi X, no nije spomenuo Fica: "Sastanak Europskog vijeća. Prvi put nakon nekoliko godina nema Rusa u prostoriji. Ogromno olakšanje."

Dan ranije, podsjetimo, okončana je dvomjesečna blokada zajma od 90 milijardi eura koju je nametnuo mađarski premijer Orbán, a odobren je i dvadeseti paket sankcija Europske unije Rusiji. Ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku bila je okidač napetosti uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj 12. travnja. Orbán je, podsjetimo, tada dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini.

Kao odgovor na prekid dotoka nafte, Orbán je blokirao zajam i daljnje sankcije. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ih pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da je riječ o pranju novca. Na izborima 12. travnja Mađari su odlučili kako je vrijeme za promjene te da 16-godišnjoj vladavini Viktora Orbána treba doći kraj. Péter Magyar i njegova oporbena stranka Tisza premoćno su pobijedili, a to je donijelo olakšanje Europskoj uniji. Budući premijer znatno je naklonjeniji Europskoj uniji od svog prethodnika pa su njegovu pobjedu mnogi dočekali s oduševljenjem.