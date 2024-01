Kalinićev potez iznenadio nogometni svijet! Reagirao i popularni Fabrizio Romano

Nikola Kalinić je u srijedu potpisao novi ugovor s Hajdukom . Nakon više mjeseci pauze priključit će se momčadi s Poljuda koja je po prvi puta nakon 19 godina na zimsku pauzu otišla sjedeći na čelu HNL-a i u proljetnom se dijelu sezone bori za dugo čekani naslov prvaka Hrvatske.

Trener 'bijelih' Mislav Karoglan je uoči početka priprema posvetio nekoliko riječi napadaču. "Doveli smo ga da bude, dok se ne spremi, džoker s klupe. Hoće li i startati, to ovisi o njemu, ali i o meni", rekao je o Kaliniću koji je prošao ciklus individualnih priprema i sada će se pridružiti ostatku momčadi.

Međutim, ugovor je privukao popriličnu pozornost u nogometnom svijetu zbog informacije koju je otkrio sportski direktor kluba, Mindaugas Nikoličius. "Dogovorili smo 1 euro njegove plaće. On želi pomoći Hajduku i osvojiti naslov, to je jedini motiv zbog kojega se vratio", rekao je Nikoličius.

Vijest se proširila u mnogim stranim medijima, a na ovu novost je reagirao i jedan od najpoznatijih svjetskih transfer insajdera Fabrizija Romana koji je ovome ugovoru posvetio objavu na X-u. Oglasili su se i iz popularne igrice Football Manager i rekli da će se ovaj podatak voditi kao "bug", to jest greška u videoigri.

🇭🇷 Hajduk Split sign Nikola Kalinić as free agent on 5 month contract… on €1 salary. Yes, €1! ❤️



“This was easiest deal in my 3 years at Hajduk — it’s 1€ salary”.



“Nikola returns with one aim, help Hajduk to win the title after 19 years”, says director Mindaugas Nikoličius. pic.twitter.com/ldG2PWfxLj