Kakvo buđenje! Pogledajte kako se poznati nogometaš našalio s bratom

Španjolski nogometni reprezentativac Diego Costa oporavlja se od operacije stopala. Atleticov napadač je izvan terena već mjesec dana, pa ima vremena za zabavu. A neslanu šalu priredio je bratu Jair.

Naime, dok je brat čvrsto spavao Diego je na njegov krevet stavio lonac u koji je ubacio upaljene petarde. Jair je imao 'bombastično' buđenje koje je dobro nasmijalo vragolastog brata.

Nothing to see here... Just Diego Costa waking up his brother on New Year's Day.



Totally normal. pic.twitter.com/VjA0tmxHYw