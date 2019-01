Ronaldo konačno otkrio što misli o Modrićevu osvajanju Zlatne lopte

Cristiano Ronaldo u 2018. godini ostao je bez Zlatne lopte te Fifine i Uefine nagrade za najboljeg igrača svijeta. Sve tri nagrade otišle su u ruke Luke Modrića, nekadašnjeg Ronaldova suigrača iz Reala. Napadač Juventusa nije previše komentirao izbor, no sada je u razgovoru za portugalski Record poručio da time nije opterećen.

– Naravno da mi je drago kad osvojim nagradu, ali nije kraj svijeta kada se to ne dogodi. Poštujem odluke ljudi koji su glasali, no mislim da brojke govore za sebe – rekao je Ronaldo i dodao:

– Nisam opsjednut individualnim nagradama. Najvažnije je da pomognem momčadi da osvoji naslove. Ostalo dođe samo po sebi.

Kaže da je i dalje iznimno motiviran.

– Svakoga dana osjećam entuzijazam za nogometom na najvišoj razini. To je ono što najviše volim. Još uvijek sam motiviran da odradim svaki trening i svaku vježbu. Nisam odredio godinu kada ću završiti karijeru. Osjećam se dobro i radim na tome da ovako igram još nekoliko godina.

Osvrnuo se i na optužbe za silovanje.

– Boli me što je to uznemirilo moju obitelj. No znaju da to nikad ne bih napravio tako da sam potpuno miran i znam da će sve biti u redu.

