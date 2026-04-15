Nepravilnosti bile za vrijeme starog vodstva Saveza, novo nema veze s time! Pokrenuta i interna istraga

Hrvatski judo savez izdaje ovu izjavu kao odgovor na medijska natpise o navodnoj nepravilnoj potrošnji, uključujući kupnju vozila, koja se pripisuje Savezu za razdoblje 2021. - 2022.

Postupci pojedinih bivših zaposlenika i selektivno izvještavanje medija ne odražavaju u potpunosti činjenično stanje i mogu dovesti do obmanjujućih zaključaka o načinu rada Hrvatskog judo saveza, a za koje Upravni odbor i Nadzorni odbor Hrvatskog judo saveza nisu imali saznanja.

Ova izvješća odnose se na radnje i financijske transakcije koje su se dogodile dok je dužnost glavnog tajnika obnašao g. Hrvoje LINDI, a dužnost zamjenice glavnog tajnika gđa. Ana KRAUTHACKER. Niti g. Lindi niti gđa. Krauthacker nisu više zaposleni niti obnašaju bilo kakvu dužnost u Hrvatskom judo savezu. G. Hrvoje Lindi opozvan je sa dužnosti u kolovozu 2024. godine dok je gđi. Ana Krauthacker izrečen izvanredni otkaz u veljači 2025. godine. Ista je aktivirala početak privremene nesposobnosti za rad 19. kolovoza 2024. Osim spomenutih bivših zaposlenika, Savez su napustili i drugi operativci koji su mogli imati pristup dokumentaciji i pregledu transakcija.

Važno nam je naglasiti nekoliko stvari:

Savez posluje transparentno i u potpunosti u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Sve spomenute transakcije i moguće nepravilnosti nisu navedene u dokumentaciji koju imamo na raspolaganju.

Sve sponzorske i donacijske ugovore smo ispoštovali u potpunosti te su potvrda za to i dugoročne suradnje s tvrtkama, organizacijama i institucijama.

Savez je dobio nekoliko priznanja na europskoj i svjetskoj razini što se tiče organizacije judo natjecanja, znanstvenih konferencija i drugih događanja.

Uspjeh na sportskom planu (europske, svjetske i olimpijske medalje, među kojima 3 zlata i veliki broj srebrnih i brončanih medalja) potvrđuje i kvalitetu rada svih članica Saveza.

U isto vrijeme Savez, kao i trenutačno vodstvo saveza, prvi žele vidjeti ukoliko je bilo nepravilnosti, sumnjivih i/ili ilegalnih radnji u poslovanju i suradnjama s dobavljačima te napraviti sve da se postave mehanizmi da se takve nepravilnosti više ne mogu ponoviti

NAGLAŠAVAMO da tadašnje ni sadašnje vodstvo (UO HJS-a / NO HJS-a) nisu bili uključeni u odluke ili aktivnosti koje su predmet medijskih objava.

Trenutačni čelnici Hrvatskog judo saveza sve su svoje djelovanje uvijek usmjeravali isključivo prema dobrobiti judo sporta u Hrvatskoj, a čim su zaprimili informacije o mogućim nepravilnostima, odmah su poduzeli konkretne korake kako bi se iste razjasnile i sankcionirale.

Hrvatski judo savez radi na utvrđivanju određenih nepravilnosti koje se odnose na razdoblje 2021. - 2022. te je pokrenuo dodatnu, temeljitu provjeru kako bi utvrdio sve činjenice u razdoblju od 2020. do 2024. godine, a slijedom svega navedenog, za četvrtak je na rasporedu sjednica Upravnog odbora Hrvatskog judo saveza nakon čega ćemo izvijestiti javnost o zaključcima.

Hrvatski judo savez u potpunosti surađuje s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Republike Hrvatske i nastavit će surađivati sa svim potrebnim nadležnim i istražnim tijelima. Ukoliko se pregledom ili istragama utvrde nepravilnosti, poduzet će se odgovarajuće mjere u skladu s važećim propisima.

Ujedno apeliramo na sve predstavnike medija da u svom izvještavanju postupaju s dužnom novinarskom pažnjom i odgovornošću. Svjesni smo da dio medijskih objava može biti utemeljen na materijalima i informacijama koje dolaze od bivših zaposlenika Saveza. Pozivamo novinare da kritički preispitaju izvore kojima raspolažu, kao i motive onih koji im te materijale dostavljaju te da u svakom trenutku imaju na umu tko bi mogao biti odgovoran za točnost i autentičnost onoga što se objavljuje.

Vjerujemo da mediji djeluju u dobroj namjeri i u interesu javnosti te judo sporta te da će upravo iz tog razloga prikladno vrednovati sve dostupne informacije prije njihove objave.

Savez zadržava pravo poduzeti daljnje mjere kako bi zaštitio svoj ugled i interese. Budući da su pregled i sve povezane istrage u tijeku, Savez trenutačno ne može dati dodatne detalje. Daljnje informacije bit će podijeljene kada to bude prikladno i dopušteno.

HRVATSKI JUDO SAVEZ

Predsjednica

dr. sc. Sanda ČORAK