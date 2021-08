Kakva berba! Treće zlato za Novozelanđanku koja je pomela konkurenciju

Novozelanska kajakašica Lisa Carrington doveslala je u četvrtak do svog trećeg zlata na Olimpijskim igrama u Tokiju, a nakon pojedinačnog trijumfa na 200 metara i u dvosjedu na 500 m, na istoj je dionici bila najbrža i u jednosjedu.

U Tokiju je bila uvjerljivo najbolja (1:51.216 minuta). Mađarica Tamara Csipes je osvojila srebrno odličje (1:51.855), a do brončanog odličja je doveslala Dankinja Emma Jorgensen, koja je u Rio de Janeiru osvojila srebro u ovoj disciplini.

Foto: /Newscom/PIXSELL Lisa Carrington of New Zealand (facing camera) hugs her teammate after winning the women's kayak single 500 meters final at the Tokyo Olympics on Aug. 5, 2021, at Sea Forest Waterway in Tokyo. (Kyodo) ==Kyodo Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Najbolja kanuistica u sprintu na 200 m je 19-godišnja Amerikanka Nevin Harrison (45.932 sekundi). Iza sebe je za gotovo sekundu (+0.854) ostavila višestruku svjetsku prvakinju, 29-godišnju Kanađanku Laurence Vincent-Lapointe koja se morala zadovoljiti srebrnom medaljom, dok je broncu osvojila Ukrajinka Ljudmila Luzan (+1.102).

Mađar Sandor Totka novi je olimpijski pobjednik u kajaku jednosjedu na 200 m. Prije 11 godina je bio pobjednik Olimpijskih igara mladih, a u vremenu 35.035 sekundi je u četvrtak došao i do olimpijskog zlata u seniorskoj konkurenciji.

Sa samo 45 tisućinki zaostatka na cilj je došao Talijan Manfredi Rizza (35.080) i osvojio srebrnu medalju, dok se olimpijski pobjednik u ovoj disciplini iz Rio de Janeira, 36-godišnji Britanac Liam Heath (35.202) morao zadovoljiti s broncom u Tokiju, iako je u kvalifikacijama postigao najbolji olimpijski rezultat na ovoj dionici (33.985).

Australci Jean van der Westhuyzen i Thomas Green novi su olimpijski pobjednici u kajaku dvosjedu na 1000 m (3:15.280 minuta). Do srebra su doveslali Nijemci Max Hoff i Jacob Schopf (3:15.584), a broncu su osvojili Česi Josef Dostal i Radek Slouf (3:16.106).

