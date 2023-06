Kako do novih Modrića? Klubovi životare i bore se za preživljavanje, fali stadiona i trening terena

ANALIZA MOMČADI

Hajdučke ikone: 'Perišić sigurno razmišlja o povratku na Poljud. Uz pojačanja mogu napasti naslov'

'Tako smo mislili i kada je bila riječ o Marku Livaji ili Nikoli Kaliniću, pa su došli. Nisam siguran da će Perišić doći, no sigurno razmišlja o Hajduku. Mislim da nije imun na tu priču o Hajduku. U karijeri je vjerojatno ostvario sve ono što je želio, još mu samo to ostaje. Druga je stvar koliko je to moguće, tamo ima ugovor od desetak milijuna eura. Ali siguran sam da nije potpuno imun na to' smatra Vejić