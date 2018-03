Kada je Federer osvojio prvi turnir, Ćorić je imao tek sedam godina

Kada je 2004. Roger Federer osvojio svoj prvi od pet naslova u Indian Wellsu, jedan sedmogodišnji Zagrepčanin počeo je raditi prve ozbiljnije korake u tenisu. A danas, 14 godina poslije, Borna Ćorić, klinac sa Savice, suprotstavit će se tom istom Rogeru Federeru, sada već najvećem tenisaču u povijesti.

Borna nastavlja igrati najbolji tenis u životu, u četvrtfinalu Indian Wellsa pobijedio je 9. tenisača svijeta Kevina Andersona (2:6, 6:4 i 7:6) i tako izborio polufinalni meč s Federerom, koji se igra danas.

Borna je za službenu stranicu turnira rekao da jedva čeka meč protiv najboljeg tenisača svijeta.

Putem Ivana Ljubičića

– O Rogeru nije potrebno trošiti riječi, svi ga znaju. A što se tiče mene, ja jako volim velike pozornice, strku oko tih velikih mečeva. Obožavam to – poručio je Ćorić, koji u Indian Wellsu djeluje jako zrelo, bez oscilacija koje je imao prošle godine.

– Sada sam puno mirniji na terenu. Ne uzbuđujem se previše, nemam takve oscilacije i mislim da je to dobro. Ako “poletim” previše, ne valja, a nije dobro ni ako potonem. Treba biti negdje između cijelo vrijeme. Gledao sam neke svoje mečeve i razgovarao s Riccardom i ekipom. Rekli su mi da ne smijem imati toliko uspona i padova, da to nije dobro ni za moj tenis ni za mene. Tada sam odlučio da moram prihvatiti neke stvari. Kao i sada, u prvom setu protiv Andersona, morao sam jednostavno prihvatiti da ne igram dobro, da on igra bolje. Ali opet, morao sam vjerovati da mogu pobijediti i to sam napravio – kaže Borna.

Za njegov uzlet zasluge sigurno ima njegov novi tim na čelu s trenerima Riccardom Piattijem i Kristijanom Schneiderom te menadžerom Ivanom Ljubičićem.

A Ivan Ljubičić jedini je čovjek u svijetu koji će biti sretan kako god završio Federerov i Ćorićev meč. Naime, Ljubo je Rogerov trener, a odnedavno i Bornin menadžer.

A Borna je sada na dva koraka do ponavljanja Ljubičićeva podviga iz 2010. godine, kada je slavio na Indian Wellsu, i to nakon što je nanizao pobjede protiv Đokovića, Nadala te u finalu protiv Roddicka.

Federer je na tom izdanju Indian Wellsa zapeo već u 3. kolu, i to protiv Marcosa Baghdatisa.

Nadamo se da će večeras zapeti i na Ćoriću. Iako je u dosadašnjem jedinom međusobnom meču Roger s lakoćom dobio Bornu (6:2, 6:1 u Dubaiju 2015. godine) , Švicarac je sada jako oprezan, svjestan da je 21-godišnji Hrvat u životnoj formi.

– Borna je sjajan mladi igrač, vrlo jak s osnovne linije. On je budućnost tenisa. Savršeno se kreće po terenu. Igrali smo već jednom i bio je to dobar meč za mene. Nadam se da ću sličan meč imati i u subotu. Morat ću igrati agresivan tenis koliko god mogu, što nije uvijek lako u ovim vjetrovitim uvjetima. Morat ću iskoristiti prilike na returnu, miksati u igri. Plan je jednostavan, ali nije ga uvijek lako provesti – rekao je Federer, koji ove sezone ima savršen skor 16-0. Time je izjednačio svoj najbolji ulazak u sezonu jer je isti omjer pobjeda i poraza imao na startu 2006. godine. No, tada je imao samo 24 godine na leđima, a sada ima 36.

A Borna pak zna kako je to pobjeđivati prve tenisače svijeta. Uspjelo mu je to 2017. godine u Madridu kada je s uvjerljivih 6:3, 6:3 pobijedio tadašnjeg prvog tenisača svijeta Andyja Murraya. Škota je pobijedio i dvije godine prije toga u Dubaiju, a da zna igrati protiv najboljih, potvrđuje podatak da Borna ima i već dvije pobjede protiv Rafaela Nadala.

Je li sada na redu Roger Federer? Možda je olakotna okolnost za Bornu što je Federer ulaskom u polufinale već osigurao ostanak na prvom mjestu ljestvice.

Sigurno će u Top 10

A Borna je pak ulaskom u polufinale Indian Wellsa osigurao 36. mjesto na ljestvici sljedećeg tjedna, što je samo za tri mjesta slabije od njegova renkinga karijere iz 2005.

– Njegovi su limiti puno, puno viši, uvjeren sam da samo, ne daj Bože, teške ozljede mogu spriječiti Bornu da postane igrač među Top 10. Ove igre iz Indian Wellsa potvrđuju da je on već sada ravnopravan s vrhom svjetskog tenisa. Siguran sam da ima šanse i protiv Federera – kaže nekadašnji direktor Zagreb Indoorsa Branko Horvat te navodi najveće Bornine vrline:

– Ima strašno dobre udarce, izuzetno je uporan i borben, a posebno fascinira ta njegova jaka “glava”. Iako je mlad, on dobiva većinu presudnih poena. Pokazao je to i u ovim mečevima u Indian Wellsu.

Koliko je na odlične Bornine partije utjecala promjena stručnog stožera?

– Sigurno da je s Piattijem i Ljubičićem Borna dobio puno, očito mu je trebala promjena.

A za koga će Ljubičić navijati u današnjem meču?

– Hehe, sigurno će mu biti zanimljiv meč, a u svakom slučaju imat će jednog pobjednika. No, nekako mi je logičnije da će malo više navijati za Federera, jer njemu je trener, a Borni je, kao i još nekim drugim igračima, menadžer – zaključio je Branko Horvat.

Bornine pobjede nad prvih deset:

2014. Basel Rafael Nadal (3.) 6:2, 7:6

2015. Dubai Andy Murray (3.) 6:1, 6:3

2016. Cincinnati Rafael Nadal (5.) 6:1, 6:3

2017. Miami Dominic Thiem (8.) 6:1, 7:5

2017. Madrid Andy Murray (1.) 6:3, 6:3

2017. US Open A. Zverev (6.) 3:6, 7:5, 7:6, 7:6

2018. Doha Carreno Busta (10.) 5:7, 6:2, 7:6

2018. Ind. Wells Kevin Anderson (9.) 2:6, 6:4, 7:6

U zagradama su iza imena tenisača brojevi koji označavaju na kojoj su poziciji na ATP listi bili u trenutku kada su izgubili od Ćorića