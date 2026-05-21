FINANCIJSKI NEMOGUĆE

Juventusu propao veliki posao, Atletico postaje favorit za dovođenje sjajnog veznjaka

21.05.2026.
u 18:37

Portugalčev agent Jorge Mendes navodno je postavio tri uvjeta za potpis - visoku godišnju plaću uz pozamašnu proviziju za sebe i mnimalno trogodišnji ugovor za igrača

Talijanski velikan Juventus gotovo sigurno je ostao bez šansi za dovođenje sjajnog veznog igrača Manchester Cityja Bernarda Silve tvrdi ugledna La Gazzetta dello Sport. Problem Stare Dame leži u tome što će najvjerojatnije ostati bez Lige prvaka sljedeće sezone, ovisno o ishodu torinskog derbija u posljednjem kolu, te neće moći odgovoriti na Silvine financijske zahtjeve.

Portugalčev agent Jorge Mendes navodno je postavio tri uvjeta za potpis - visoku godišnju plaću uz pozamašnu proviziju za sebe i mnimalno trogodišnji ugovor za igrača. Juventus bi propuštanjem Lige prvaka sljedeće sezone ostao bez 55-60 milijuna eura i ne bi mogao odgovoriti na financijske zahtjeve Mendesa i Silve. 

Zato se u glavnog favorita za njegovo dovođenje prometnuo madridski Atletico. 31-godišnji Portugalac odlično se uklapa u kalup tehnički potkovanog veznjaka koji se dobro snalazi u uskim prostorima. Diego Simeone nada se kako će moći zamijeniti Antoinea Griezmanna koji će preseliti u američki MLS.

Juventus će se zato najvjerojatnije okrenuti drugim rješenjima. Iako je kontakt sa Silvom već bio uspostavljen, čini se kako su već imali isplanirane zamjene u slučaju da transfer propadne. Tako se sada okreću Tijjaniju Reijndersu i Brahimu Diazu kao primarnim metama.
