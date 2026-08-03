VIDEO Bivši kapetan velikana boluje od teškog poremećaja: 'Četiri tjedna nisam ustao iz kreveta'

Nekadašnji kapetan Manchester Cityja Andy Morrison (56) podijelio je na društvenim mrežama optimistične vijesti o zdravstvenom stanju nakon višemjesečne borbe sa sindromom Ramsay Hunt, teškim neurološkim poremećajem koji zahvaća živce lica. Naime, Morrison je početkom godine otkrio da boluje od rijetke bolesti te poručio kako neće odustati od borbe za ozdravljenje.

U svibnju je rekao da će oporavak trajati jako dugo, ali sada je objavio da se nakon pet i pol mjeseci vratio komentatorskom poslu u kao član Cityjeve ekipe za prijenose utakmica.

- Fantastično se bilo vratiti. Osjećao sam da mi je glas dovoljno snažan da ponovno radim kao sukomentator. Mučio sam se s nekoliko riječi i imena, ali ništa preozbiljno - rekao je Morrison nakon što je radio prijenos prijateljske utakmice Manchester Cityja i Intera.

Međutim, Morrison i dalje osjeća posljedice bolesti. Još uvijek otežano guta, nema osjet okusa na jednoj strani usta, dio lica mu je utrnut te i dalje pije kroz slamku zbog slabosti mišića.

- Četiri tjedna nisam ustajao iz kreveta, a mjesec dana nisam mogao govoriti. Imao sam jako teške trenutke, ali zadržao sam pozitivan stav. Sve u životu prođe, i dobro i loše, samo treba izdržati - rekao je bivši kapetan Cityja.

Great to be back 🩵⚽️🙏 pic.twitter.com/VW1nUplE0N — Andy Morrison (@AndyMorri5on) August 1, 2026