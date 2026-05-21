PROVOKACIJA?

Englezi ponovno debelo podcijenili Hrvatsku: Pogledajte koje su se reprezntacije našle ispred vatrenih

Hrvatska na Wembleyju ispala iz elite Lige nacija
EXPA/ Focus Images/ Paul Chesterton
VL
Autor
Večernji.hr
21.05.2026.
u 17:42

Kao najozbiljnijeg kandidata za naslov Guardian vidi Portugal, jednu od najmoćnijih svjetskih reprezentacija koja na turnir i odlazi kao jedan od favorita

Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku igra se od 11. lipnja do 19. srpnja, a bit će prva svjetska smotra na kojoj će sudjelovati čak 48 reprezentacija. Engleski list The Guardian smatra da bi upravo prošireni format mogao donijeti brojna iznenađenja, kao i da bismo mogli dobiti svjetskog prvaka kojeg još nismo imali.

Podsjetimo, Svjetsko prvenstvo u njegovoj 96 godina dugoj povijesti osvajalo je samo osam reprezentacija. Engleski list zato je sastavio listu od 11 reprezentacija za koje smatraju kako bi se prvi puta mogle okititi svjetskom titulu. Zanimljivo, na njihovoj list nije bilo mjesta za hrvatsku - reprezentaciju koja je na posljednja dva svjetska prvenstva osvajala medalje.

Kao najozbiljnijeg kandidata za naslov Guardian vidi Portugal, jednu od najmoćnijih svjetskih reprezentacija koja na turnir i odlazi kao jedan od favorita. Sljedeća od tri kategorije u koje je Guardian podijelio tih 11 reprezentacija jest 'oni koji vrebaju iz prikrajka', a tu su se našli: Nizozemska, Japan, Maroko i Senegal. Hrvatski navijači zasigurno su očekivali kako će se vatreni naći u ovoj kategoriji, no nema je ni u jednoj.

U trećoj kategoriji, 'austajderi' su SAD, Kanada, Meksiko, Ekvador, Turska i Norveška. Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. i brončanu medalju u Kataru 2022. Također, prvi protivnik na Svjetskom prvenstvu bit će joj upravo Engleska.
