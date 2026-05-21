TKO NEDOSTAJE?

Nogometni institut objavio idealnu postavu HNL-a: Iznenađenja ne nedostaje

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Nacionalna prvenstva u većini zemalja se zaključuju. U mnogima je ovog vikenda na rasporedu posljednje kolo te nogometaši i službeno više nemaju vremena za dokazivanje. Nogometni institut  CIES zato je objavio svoje idealne momčadi za 34 lige koje se zaključulju ovog vikenda.

Odnosi se to i na HNL čiji su najbolji igrači postavljeni u formaciju 4-2-1-3. Treba reći kako su igrači birani striktno po analitičkom učinku koji se odnosi na osam različitih segmenta mjerenja, dok se za vratare gledao omjer primljenih pogodaka s omjerom očekivanih primljenih golova, odnosno koliko su pogodaka "trebali" primiti. 

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine

Idealnih 11 HNL-a tako po CIES-u čine: Franko Kolić (Istra 1961) - Filip Krušelj (Slaven Belupo), Sergi Dominguez (Dinamo), Zvonimir Šarlija (Hajduk), Marko Pajač (Lokomotiva) - Josip Mišić (Dinamo), Rokas Pukštas (Hajduk), Luka Stojković (Dinamo) - Toni Fruk (Rijeka), Dion Drena Beljo (Dinamo), Arber Hoxha (Dinamo).

Dodajmo kako su se u idealnim postavama drugih liga našla još trojica hrvatskih nogometaša - Luka Modrić u Italiji, Danijel Štefulj u Mađarskoj i Antonio Milić u Poljskoj.
