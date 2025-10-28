Naši Portali
NISU DUGO ČEKALI

Juventus već spreman predstaviti Tudorovog nasljednika

World Cup - European Qualifiers - Group I - Italy v Moldova
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
28.10.2025.
u 22:04

Tudor je otkaz u Juventusu zaradio zbog niza od osam utakmica bez pobjede, od čega su posljednje tri utakmice bili porazi

Igor Tudor jučer je dobio otkaz na klupi Juventusa, ali njegov nasljednik već je poznat pišu talijanski mediji. Njegovo mjesto na klupi Bianconera trebao bi preuzeti bivši talijnaski izbornik Luciano Spalletti koji bi već ovog vikenda protiv Cremonesea mogao voditi svoju prvu utakmicu na klupi.

Kako tvrdi Sky Sports, dogovor između kluba i 66-godišnjeg stručnjaka već postignut, a Spalletti bi kao novi trener Stare Dame mogao biti predstavljen već u četvrtak. Njemu će to biti prvi klupski angažman još od 2023. kada je napustio klupu Napolija nakon osvajanja Scudetta. Prethodno je vodio Inter, Romu, Udinese, Anconu, Empoli, Zenit St. Peterburg, Veneziju i Sampdoriju.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Posljednji angažman imao je na klupi Italije naslijedivši Roberta Mancinija. Tu je funkciju napustio u lipnju, a presudio mu je teški poraz od 3:0 protiv Norveške u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Njega je naslijedio Gennaro Gattuso.

Tudor je otkaz u Juventusu zaradio zbog niza od osam utakmica bez pobjede, od čega su posljednje tri utakmice bili porazi. Bianconeri su također u negativnom nizu od četiri uzastopne utakmice u kojima nisu postigli pogodak.

