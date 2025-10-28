Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽESTOKA REAKCIJA

Legendarni Francuz opleo po igračima Juventusa nakon otkaza Tudoru: 'Ovo je mekana TikTok generacija'

Soccer - UEFA Champions League - Final - Juventus v Barcelona - OlympiastadionBarcelona's Ivan Rakitic (right) and Juventus' Patrice Evra (left) battle for the ball.Mike Egerton Photo: Press Association/PIXSELL
Press Association/Pixsell
VL
Autor
Karlo Koret
28.10.2025.
u 19:39

Te smo godine bili 13. na ljestvici, izgubili od Sassuola i imali sastanak u svlačionici. Mnogi su htjeli da Allegri ode. Ja sam rekao: ‘Vi nemate m*da‘. Preokrenuli smo sezonu i osvojili naslov. To je Juve

Igor Tudor više nije trener Juventusa. Hrvatskom stručnjaku na klupi Stare Dame presudila su tri uzastopna poraza u tjedan dana koja su niz utakmica bez pobjede za njegovu momčad produljila na osam. Već su krenule predikcije tko bi mogao biti njegov nasljednik, a čini se kako je prvi favorti bivši talijanski izbornik Luciano Spalletti.

Svoju reakciju na Tudorov otkaz podijelio je na društvenim mrežama bivši igrač tog kluba te legendarni branič Manchester Uniteda i francuske reprezentacije Patrice Evra. On je stao u obranu bivšem treneru Hajduka videom koji je objavio:

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

- Hvala na svemu, mister. Ali ova poruka je i za igrače, jer kad ti trener dobije otkaz, to znači da nisi radio dobro svoj posao na terenu. Meni se to dogodilo samo jednom u karijeri i osjećao sam se kao smeće - započeo je Evra aludiravši na 'vladavinu' Davida Moyesa u Unitedu nakon umirovljenja Sir Alexa Fergusona. Usporedio je situaciju u kojoj se Juventus sada nalazi s onom u kojoj je tada bio United.

Potom se osvrnuo i na današnje generacije nogometaša.

- Ne mogu biti grub prema njima, ali to je nova generacija, meka; TikTok generacija. Više nisu nogometaši, nego brendovi, reperi, influenceri. Imaju previše distrakcija. Mi smo samo jeli, spavali i igrali nogomet. Danas toga nema...

Rekao je i kako mu se ne sviđa način na koji klub funkcionira od odlaska Andree Agnellija s mjesta predsjednika.

VEZANI ČLANCI: 

- Klub je potpuno promijenjen, izgubili su prave vrijednosti. Kad sam ja došao, predsjednik Agnelli je bio stalno s nama, s Pavelom (Nedvedom), Marottom Paraticijem. Sada toga više nema. Kad igraš u Juventusu, moraš žrtvovati i obitelj. To je istina. Moraš voljeti taj klub i dati sve. Ako ne želiš biti tamo - idi. Ne znam što se dogodilo, svi su omekšali, čak i navijači koji sada žive po društvenim mrežama.

Rekao je i kako je svoj najdraži naslov u karijeri osvojio upravo u Juventusu.

- Te smo godine bili 13. na ljestvici, izgubili od Sassuola i imali sastanak u svlačionici. Mnogi su htjeli da Allegri ode. Ja sam rekao: ‘Vi nemate m*da‘. Preokrenuli smo sezonu i osvojili naslov. To je Juve - zaključio je Evra.

Ključne riječi
Juventus Igor Tudor Patrice Evra

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja