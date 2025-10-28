Legendarni Francuz opleo po igračima Juventusa nakon otkaza Tudoru: 'Ovo je mekana TikTok generacija'

Igor Tudor više nije trener Juventusa. Hrvatskom stručnjaku na klupi Stare Dame presudila su tri uzastopna poraza u tjedan dana koja su niz utakmica bez pobjede za njegovu momčad produljila na osam. Već su krenule predikcije tko bi mogao biti njegov nasljednik, a čini se kako je prvi favorti bivši talijanski izbornik Luciano Spalletti.

Svoju reakciju na Tudorov otkaz podijelio je na društvenim mrežama bivši igrač tog kluba te legendarni branič Manchester Uniteda i francuske reprezentacije Patrice Evra. On je stao u obranu bivšem treneru Hajduka videom koji je objavio:

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Hvala na svemu, mister. Ali ova poruka je i za igrače, jer kad ti trener dobije otkaz, to znači da nisi radio dobro svoj posao na terenu. Meni se to dogodilo samo jednom u karijeri i osjećao sam se kao smeće - započeo je Evra aludiravši na 'vladavinu' Davida Moyesa u Unitedu nakon umirovljenja Sir Alexa Fergusona. Usporedio je situaciju u kojoj se Juventus sada nalazi s onom u kojoj je tada bio United.

Potom se osvrnuo i na današnje generacije nogometaša.

- Ne mogu biti grub prema njima, ali to je nova generacija, meka; TikTok generacija. Više nisu nogometaši, nego brendovi, reperi, influenceri. Imaju previše distrakcija. Mi smo samo jeli, spavali i igrali nogomet. Danas toga nema...

Rekao je i kako mu se ne sviđa način na koji klub funkcionira od odlaska Andree Agnellija s mjesta predsjednika.

VEZANI ČLANCI:

- Klub je potpuno promijenjen, izgubili su prave vrijednosti. Kad sam ja došao, predsjednik Agnelli je bio stalno s nama, s Pavelom (Nedvedom), Marottom i Paraticijem. Sada toga više nema. Kad igraš u Juventusu, moraš žrtvovati i obitelj. To je istina. Moraš voljeti taj klub i dati sve. Ako ne želiš biti tamo - idi. Ne znam što se dogodilo, svi su omekšali, čak i navijači koji sada žive po društvenim mrežama.

Rekao je i kako je svoj najdraži naslov u karijeri osvojio upravo u Juventusu.

- Te smo godine bili 13. na ljestvici, izgubili od Sassuola i imali sastanak u svlačionici. Mnogi su htjeli da Allegri ode. Ja sam rekao: ‘Vi nemate m*da‘. Preokrenuli smo sezonu i osvojili naslov. To je Juve - zaključio je Evra.