Jutarnja 'bomba' slavnog novinara: 'Slijede ključni sati za Luku Modrića, uskoro će se znati baš sve'

Nogometaši madridskog Reala proslavili su ove nedjelje na gradskim ulicama naslov španjolskog prvaka. Odlučeno je tako iz kraljevskog kluba uoči same završnice sezone u kojoj će još jednom, po 15. put u klupskoj povijesti pokušati doći do krune europskog prvaka. Pred Realom je dvoboj protiv dortmundske Borussije, 1. lipnja na londonskom stadionu Wembley.

Upravo bi se do tog dvoboja mogla znati budućnost Luke Modrića u redovima kraljevskog kluba. Modrić je dio Reala od 2012. godine, a već se pisalo o tome da bi se uskoro trebao održati sastanak na kojem će predsjednik kluba Florentino Perez predočiti kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije ponudu za produljenje suradnje na još jednu godinu. Poznato je, Modrić i Real već neko vrijeme produljuju ugovor godinu za godinom, a tako bi moglo biti i ovoga puta, iako za Modrića već postoje ponude i upiti s raznih krajeva svijeta - od Saudijske Arabije, MLS-a do Dinama.

- Ključan je tjedan za nekoliko Realovih igrača, ključni sati za odluku o njihovoj budućnosti. Kao što sam jučer napisao, slučajevi Kroosa i Modrića još su otvoreni. Iako je bilo prethodnih dogovora u ožujku, svašta se još može dogoditi. Nacho će otići... Više o svemu uskoro - napisao je Fabrizio Romano.

🚨⚪️ Key week ahead for several Real Madrid players to decide their future. Key hours.



❗️ As reported yesterday, Toni Kroos and Luka Modrić cases are still open — despite previous pacts/plans in March, anything can still happen.



Nacho, expected to leave 🇪🇸



More to follow soon. pic.twitter.com/XxKjdm4eeF