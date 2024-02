Zaiskrilo na presici nakon finala Kupa! Trener Zadra odbrusio novinaru: 'Što hoćeš ti, što me gledaš!?'

Pobijedivši u finalu branitelja naslova Cibonu (80:66), košarkaši Zadra osvojili su Kup Krešimira Ćosića. Tom pobjedom Zadrani su po deveti osvojili nacionalni Kup te su se tako izjednačili s Cibonom na ljestvici najuspješnijih momčadi u ovom natjecanju.

A do toga je došlo ponajprije zahvaljujući izrazitoj šuterskoj večeri momčadi koja baš i ne slovi kao šuterski raskošna. No, ovaj put su Zadrani zabili 17 trica (iz čak 39 pokušaja) a do temeljnog odvajanja došli su u drugoj četvrtini kada su u pet napada u nizu zabili isto toliko trica (Žganec, Lakić, Božić, Lakić, Žganec) i otišli na dvoznamenkastu prednost.

Ona se jest istopila u trećoj četvrtini (51:55) no baš tada je Aranitović napravio svoj četvrti prekršaj te je morao na klupu. A sve je bilo gotovo kada su, u posljednjoj dionici, peti prekršaj napravila obojica Ciboninih visoki igrača, Vuković u 34. a Bundović na početku 36. minute.

- Presudio je šut Zadra za tricu koji je bio puno bolji nego u polufinalu dok smo mi kao šuterska momčad zabili tek šest trica. Osim toga, oni su imali čak 15 napadačkih skokova odnosno, ukupno, 14 više od nas - zborio je Cibonin trener Dino Repeša koji je i za ovu utakmicu morao biti prijavljen samo kao službeni predstavnik kluba jer kao novopridošli trener ne može voditi utakmice svoje momčadi sve dok njegov klub ne skine blokadu sa Hrvatskog košarkaškog saveza vezanu uz neisplatu ugovora igrača iz prošle sezone.

Igrač prevage i u ovom trijumfu Zadra bio je Luka Božić koji je s 27 koševa, 10 skokova i 10 asistencija postao prvim igračem u povijesti finala Ćosićeva kupa koji je uknjižio "triple-double". A osim što je, kao takav, proglašen najboljim igračem turnira (MVP, ovaj simpatični momak je bio i najbolji strijelac završnog turnira zabivši ukupno 80 koševa (19 koševa Splitu, 34 Cedeviti i 27 Ciboni).

- Hvala Bogu da sam ispunjavao rubrike što ne bi bilo moguće bez suigrača i trenera koji mi vjeruje. Hvala našim navijačima što su i na Gripama napravili domaću atmosferu i što su neumorno navijali sve tri utakmice.

A takav Luka Božić jako bi dobro došao reprezentaciji i on jest na popisu od 16 igrača koji bi se tijekom nedjelje ili ponedjeljka trebali odazvati izborniku Josipu Sesaru za kvalifikacijske utakmice protiv Francuske i Cipra. No, ovog časa vrlo je upitno hoće li se Božić na tom okupljanju i pojaviti a da ga možda i neće biti daje nam naslutiti reakcija njegova trenera Danijela Jusupa na pitanje kakvu ulogu očekuje u reprezentaciji.

- Ovo je presica za Kup a ne za reprezentaciju. Dajte ga dovedite u red, upristojite ga - kazao je Jusup gledajući u novinara koji je to pitanje postavio dobacujući mu, što je prilično neprofesionalno, i ovo:

- Što hoćeš ti, što hoćeš, što me gledaš!?

Nakon takve reakcije mogao se steći dojam da je Danijel Jusup spašavao svog igrača od škakljivog pitanja o reprezentaciji kojoj se Božić nije odazvao za posljednje dvije akcije što se, nadamo se, ovih dana neće ponoviti. Živimo li u zabludi saznat ćemo vrlo brzo.